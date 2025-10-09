El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
José Luis Vázquez, procurador socialista en las Cortes regionales y exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso. El Norte
José Luis Vázquez | Procurador regional investigado por el TSJCyL

«Lo volvería a hacer porque todo tenía el visto bueno de los servicios jurídicos»

El exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso defiende su gestión ante la causa abierta por supuestos delitos de prevaricación y malversación

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:10

Comenta

José Luis Vázquez defiende su gestión en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y confía en que el Tribunal Superior de Justicia de ... Castilla y León (TSJCyL) «archive cuanto antes la causa» por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa cuando era alcalde del citado municipio. Para el procurador por Segovia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las Cortes autonómicas, esa decisión significará que «de verdad se hace justicia, aunque no va reparar estos cuatro años». Se refiere al tiempo que se alargan las acusaciones del Partido Popular (PP) en La Granja, que del hemiciclo local y los medios pasaron a los tribunales hasta que la Guardia Civil entró con una orden en la Casa Consistorial en mayo de 2023 llevándose varias cajas con documentación. Vázquez ya no era regidor y asistía a este registro desde su escaño en el Parlamento regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  2. 2 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  3. 3

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  4. 4 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  5. 5

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  6. 6

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  7. 7 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto
  8. 8 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  9. 9

    Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio
  10. 10 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Lo volvería a hacer porque todo tenía el visto bueno de los servicios jurídicos»

«Lo volvería a hacer porque todo tenía el visto bueno de los servicios jurídicos»