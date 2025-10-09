«Lo volvería a hacer porque todo tenía el visto bueno de los servicios jurídicos»

José Luis Vázquez defiende su gestión en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y confía en que el Tribunal Superior de Justicia de ... Castilla y León (TSJCyL) «archive cuanto antes la causa» por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa cuando era alcalde del citado municipio. Para el procurador por Segovia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las Cortes autonómicas, esa decisión significará que «de verdad se hace justicia, aunque no va reparar estos cuatro años». Se refiere al tiempo que se alargan las acusaciones del Partido Popular (PP) en La Granja, que del hemiciclo local y los medios pasaron a los tribunales hasta que la Guardia Civil entró con una orden en la Casa Consistorial en mayo de 2023 llevándose varias cajas con documentación. Vázquez ya no era regidor y asistía a este registro desde su escaño en el Parlamento regional.

«Todo lo que hice lo volvería a hacer porque no he hecho nada que no tuviera el visto bueno de los servicios jurídicos del Ayuntamiento», esgrime en defensa de su inocencia. En el punto de mira de las pesquisas judiciales, la prolongación durante cuatro años (entre 2017 y 2021) de una encomienda a la empresa Valoriza para hacerse cargo del mantenimiento de la jardinería del municipio. El coste para las arcas municipales, como desveló la oposición del PP, 17.500 euros mensuales. Una adjudicación que, tal y como denunciaron el PP, se hizo «sin un papel, en lo que es una flagrante ilegalidad y una gestión irresponsable del dinero público».

«El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso es ejemplar, valiente, dinámico y solidario» José Luis Vázquez Procurador del PSOE por Segovia en las Cortes regionales

El procurador socialista por Segovia insiste en que lo volvería a hacer «para mantener el empleo de cinco familias sin menoscabar la hacienda municipal». El actual alcalde granjeño, Samuel Alonso, daba en 2022 por solucionado el conflicto del servicio de conservación de los jardines y destacaba cómo el Consistorio había «remunicipalizado» esta prestación. Desde 2019, cuando accedió a su primer mandato, «hemos querido dar impulso» a la recuperación de la gestión directa para «mantener los cinco empleos y va a permitir ahorrarnos 100.000 euros al año», apuntalaba Alonso.

«Estoy convencido de que el Partido Socialista gobernará en Castilla y León tras las elecciones» José Luis Vázquez Procurador del PSOE por Segovia en las Cortes regionales

«El Ayuntamiento es ejemplar, valiente, dinámico y solidario». Así ensalza Vázquez su gestión como regidor y la de su sucesor. «En una situación en la que tus decisiones pueden ser difíciles, hay que asumirlas por muy incómodas que resulten si con ellas contribuyes a atenuar el dolor de una crisis tremenda» como en la que el exalcalde enmarca la crisis generalizada que estalló en 2008.

«Es un honor haber estado veinticuatro años en el Ayuntamiento del Real Sitio», subraya al recordar sus doce años como concejal, doce como teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, doce como regidor.

«Entretenimiento para los maldicientes»

Afronta «tranquilo» la causa del TSJCyL. «He aprendido a colocar las cosas en su lugar; era peor plato de gusto ver que cinco familias se quedaban en la calle». «El resto es entretenimiento para los maldicientes que actúan con mala fe», añade hacia quienes están detrás de la denuncia.

Sobre su futuro político y si repetirá como candidato del PSOE a las Cortes regionales, José Luis Vázquez se encomienda a «primero, consultarlo primero conmigo mismo y con mi familia; y en segundo lugar, a lo que esperen mis compañeros de mí» cuando se abra el proceso de primarias de cara a las elecciones a la Junta del 15 de marzo. Eso sí, afirma con claridad que «estoy convencido que el Partido Socialista gobernará Castilla y León» tras la cita con las urnas.