Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se ha declarado competente para investigar a José Luis Vázquez, actualmente procurador del Partido Socialista ... Obrero Español (PSOE) por Segovia en las Cortes de Castilla y León. Tal y como informan fuentes del Alto Tribunal regional, al que fuera alcalde del Real Sitio de San Ildefonso se le investiga por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como regidor en dicho Ayuntamiento.

La Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, acepta la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia, por lo que abre una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.

Esas mismas fuentes judiciales afirman que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León «considera que existen indicios de que el investigado, que fue alcalde de El Real Sitio entre 2007 y 2019, realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos». Asimismo, se investiga a José Luis Vázquez por «el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el dirigente político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal».

En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investigan una pluralidad de hechos que se habrían producido durante un dilatado periodo de tiempo, comprendiendo una multiplicidad de actuaciones desarrolladas por los sucesivos regidores del citado Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Están también investigados el alcalde actual, Samuel Alonso (PSOE), y una funcionaria.

El TSJ asume la parte de la investigación que afecta al que fuera regidor, aforado ante la Sala de lo Civil y Penal por su condición de parlamentario autonómico, sin perjuicio de la presunta implicación de otras personas no aforadas. Asumida la competencia para investigar al procurador socialista, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León procederá a designar un magistrado que asumirá la instrucción de la causa.

Así pues, las sombras acechan de nuevo a la administración presidida desde 2019 por Samuel Alonso, así como a su predecesor y colega de siglas. En clave política, el Real Sitio de San Ildefonso, es, junto a Cuéllar, el gran bastión que le queda al Partido Socialista Obrero Español en la provincia segoviana tras las últimas elecciones municipales en las que perdió la Alcaldía de la capital.

La justicia acerca y coloca el foco sobre la gestión al frente de este Consistorio. Han pasado más de dos años desde que la Guardia Civil entrara en las dependencias municipales de esta localidad segoviana para efectuar un registro ordenado por la autoridad judicial a raíz de una denuncia cuya autoría se resiste en salir a la luz.