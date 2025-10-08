El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Vázquez, durante una intervención en las Cortes de Castilla y León. El Norte

Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León abre causa judicial contra el actual procurador del PSOE por Segovia en las Cortes regionales

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:24

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se ha declarado competente para investigar a José Luis Vázquez, actualmente procurador del Partido Socialista ... Obrero Español (PSOE) por Segovia en las Cortes de Castilla y León. Tal y como informan fuentes del Alto Tribunal regional, al que fuera alcalde del Real Sitio de San Ildefonso se le investiga por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como regidor en dicho Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  3. 3 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  4. 4 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  5. 5 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  6. 6 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  9. 9 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral
  10. 10

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio

Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio