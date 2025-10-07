El PSOE reconoce ante el Supremo reiterados «pagos en efectivo» a Cerdán como «liquidaciones de gastos»

Santos Cerdán recibió dinero en 'cash' del PSOE hasta casi el último día antes de que el partido le suspendiera de militancia el pasado mes de junio. El Partido Socialista reconoce en la información remitida al Tribunal Supremo que realizó reiterados «pagos en efectivo» a su exdirigente como «liquidaciones de gastos» que supuestamente en exsecretario de Organización adelantaba de su bolsillo.

Las cantidades que se recogen en los documentos remitidos por el abogado del PSOE Alberto Cachinero al juez del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo', Leopoldo Puente, son importantes. Según estos papeles, entre 2014 hasta y 2025, Cerdán recibió en concepto de «liquidación de gastos» un total de 119.950, 27 euros. O sea, casi una media de mil euros mensuales.

La mayor parte de ese dinero que muchas veces era entregado en sobres a Cerdán -según se constata en los documentos a los que ha tenido acceso este periódico- venía de la «Caja» de la sede central del partido en la calle Ferraz, en Madrid, ya que el pago era realizado por el Comité Ejecutivo Federal. En total , son 95.007,36 euros entre 2017 y 2025, cuando el ahora recluso de Soto del Real ejerció como secretario de Organización Territorial (junio de 2017- octubre de 2021) y como secretario de Organización (entre julio de 2021 y junio de 2025), cuando se convirtió en el número 2 de Pedro Sánchez tras la abrupta salida de ese puesto de José Luis Ábalos.

En su época como secretario de Organización del PSN y portavoz socialista en el Parlamento Navarro recibió desde el partido como «liquidaciones de gastos anticipados» un total de 24.942,91 euros. El PSN le pagó en seis ocasiones en metálico.

