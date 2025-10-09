José Luis Vázquez, el alcalde que presentó a Pedro Sánchez al PSOE de Segovia En mayo de 2014, el entonces regidor del Real Sitio de San Ildefonso hizo de anfitrión para el ahora presidente del Gobierno, entonces diputado por Madrid

José Luis Vázquez (derecha), sentado junto a Pedro Sánchez en un mitin de campaña del PSOE de La Granja en las elecciones europeas de 2014.

César Blanco Elipe Segovia Jueves, 9 de octubre 2025, 07:10

«No me considero clase política, he trabajado fuera y dentro de la política, y hay muchos políticos de todos los partidos que sirven a su pueblo, su comunidad y su país con la mejor de sus voluntades, pero es evidente que tenemos que vigorizar nuestra democracia, y eso significa abrir los partidos a la participación, a nuevas fuerzas,movimientos sociales y nuevas energías que vemos en la calle, y desde luego acabar con la corrupción que tanto daño hace a la democracia». Así respondía Pedro Sánchez a la pregunta que el periodista de El Norte de Castilla, Miguel Ángel López, le hacía en una entrevista publicada por este diario el 22 de mayo de 2014. El entonces diputado por Madrid visitaba Segovia con motivo de un mitin en las elecciones europeas. Su cicerone, el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso. José Luis Vázquez hizo de anfitrión del que luego sería secretario federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del Gobierno de España.

Casi de la misma quinta, el actual procurador regional en las Cortes de Castilla y León nacido en 1967 y su invitado aquel día, cosecha de 1972, se sentaron juntos en aquel acto de campaña. Vázquez fue presentándole a otros compañeros de filas que acudieron a aquel acto en el que conocieron por primera vez a Sánchez.

Esta anécdota ilustra cómo el ahora investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sido «valiente» en su trayectoria política. Así se define como servidor público y así califica su gestión como alcalde granjeño. Esa osadía que también ha tenido más recientemente al enfrentarse al ministro de Transportes, Óscar Puente. Los socialistas de Segovia, y el procurador autonómico en primera línea de reivindicación junto a su compañera en las Cortes regionales, Alicia Palomo, exigían el pasado marzo la apertura de las barreras del peaje de San Rafael después de que la concesionaria las mantuviera bajadas para impedir el paso libre y gratuito de vehículos obligados a circular por la AP-6 para desplazarse a a Madrid debido a las obras de reparación de un socavón en la polémica y peligrosa travesía de este núcleo de El Espinar.

Regreso al bibliobús

José Luis Vázquez se ha labrado una figura política con peso propio, no solo en las siglas provinciales, sino también en las regionales; aunque su desliz del 'affaire' de los micrófonos abiertos, en plena transición en el liderazgo del PSOE autonómico de Luis Tudanca, al que defendió abiertamente el exalcalde granjeño, al actual secretario regional, Carlos Martínez, le hizo pasar por caja y pagar otro peaje, el político. Él, su compañera segoviana en las Cortes, Alicia Palomo, y los procuradores socialistas Ana Sánchez y Diego Moreno fueron sorprendidos cuando criticaban las últimas decisiones de la Ejecutiva.

Esta pillada supuso la abrupta salida de Vázquez de la dirección del grupo parlamentario en el Parlamento de Castilla y León. A raíz de ello, regresó el pasado mes de abril a su puesto como bibliotecario de la Diputación de Segovia tras veintiséis años dedicado exclusivamente a la actividad política. Como compartió en una entrevista concedida a El Norte de Castilla, regresó con la «ilusión» y el «nerviosismo» de un principiante, pero también convencido de que el libro es «el instrumento que más libre hace al ser humano».

«No hay actividad más honorable que representar a los conciudadanos en la defensa de sus derechos e intereses» José Luis Vázquez Procurador del PSOE en las Cortes regionales

«Lo dejé hace veintiséis años. Liquidé mi vida profesional, personal... La aparqué para intentar servir a la gente públicamente. Creo que no hay actividad más honorable que representar a los conciudadanos en la defensa de sus derechos e intereses», aseguraba hace tan solo seis meses.

Su trayectoria política, que incluye doce años como concejal, doce como teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, doce como alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, otros doce como diputado provincial y ocho como consejero de Patrimonio Nacional, además de los seis que lleva como procurador en las Cortes de Castilla y León, es reflejo de un «profundo» compromiso con el servicio público. «La política me gustó desde muy joven, pero pronto comprendí que, si quería dedicarme a la política con libertad, lo primero que tenía que hacer era resolverme la vida, no estar urgido por la necesidad de continuar en política para vivir», explicaba hace medio año. Ahora, se enfrenta a la causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia con la «confianza de que se archive cuanto antes».

