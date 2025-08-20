El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de una parte del casco urbano de la ciudad de Segovia. Antonio Tanarro

El valor catastral del suelo de Segovia se devalúa casi 1.000 millones de euros en un año

La valoración total de la ciudad, incluida construcción y terreno, ha disminuido prácticamente un 31% a lo largo del último decenio

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:26

La provincia vale menos ahora que hace diez años. Es lo que concluyen los datos de la Dirección General del Catastro. La depreciación tiene un ... responsable, el suelo, ya que la construcción ha ido aumentando su cotización, aunque esas tasaciones al alza no han sido suficientes para paliar la depreciación del terreno. Si se busca un 'culpable' entre las 209 localidades segovianas cuyo retroceso entre 2015 y 2025 ha sido capaz de condicionar y rebajar el valor catastral total, esa es la capital. En el otro plato de la balanza, en el grupo de municipios que se han revalorizado, destacan prácticamente todo el alfoz, además de El Espinar y, en menor medida, Cuéllar. Pero hay muchos más términos que a lo largo del último decenio han visto cómo las revisiones periódicas de sus bienes inmuebles cotizaban al alza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  2. 2

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  3. 3 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  4. 4

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  7. 7

    Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años
  8. 8 Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali
  9. 9

    La maldición de las butacas vacías del Teatro Zorrilla de Valladolid
  10. 10 Una concentración exigirá el miércoles en Valladolid cambios «urgentes» en las políticas forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El valor catastral del suelo de Segovia se devalúa casi 1.000 millones de euros en un año

El valor catastral del suelo de Segovia se devalúa casi 1.000 millones de euros en un año