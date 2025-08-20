El valor catastral del suelo de Segovia se devalúa casi 1.000 millones de euros en un año

La provincia vale menos ahora que hace diez años. Es lo que concluyen los datos de la Dirección General del Catastro. La depreciación tiene un ... responsable, el suelo, ya que la construcción ha ido aumentando su cotización, aunque esas tasaciones al alza no han sido suficientes para paliar la depreciación del terreno. Si se busca un 'culpable' entre las 209 localidades segovianas cuyo retroceso entre 2015 y 2025 ha sido capaz de condicionar y rebajar el valor catastral total, esa es la capital. En el otro plato de la balanza, en el grupo de municipios que se han revalorizado, destacan prácticamente todo el alfoz, además de El Espinar y, en menor medida, Cuéllar. Pero hay muchos más términos que a lo largo del último decenio han visto cómo las revisiones periódicas de sus bienes inmuebles cotizaban al alza.

Al sobrevolar la geografía de la provincia, hay 38 municipios que en ese periodo de tiempo arrastran una devaluación, motivada en algunos casos porque la actualización general de los valores se ha retrasado demasiado y no están recogidos cambios urbanísticos que se han producido desde la última tasación, por lo que el Catastro cuenta con una radiografía antigua que no encaja con el desarrollo que han podido llevar a cabo desde la última referencia y, por tanto, puede diferir de la realidad del parque residencial de cada lugar y de las hectáreas de suelo de las que disponen.

La cifra 38 municipios de la provincia de Segovia han visto cómo el valor catastral total se ha reducido en los últimos diez años, entre ellos está la capital.

Hay muchas depreciaciones leves localizadas en los pueblos con poblaciones más escasas situadas en el medio rural, y luego existen otras que llaman más la atención por la envergadura de la merma y por quien la protagoniza. En este segundo grupo está la capital segoviana, que no deja de ser el municipio más 'caro'. Es el que más vale. No en vano, es el más aglutinador.

De los 226.919 bienes inmuebles que tiene contabilizados la Agencia Tributaria por medio del Catastro, 48.221 se sitúan en al ciudad, lo que representa el 21,2% del cómputo provincial. En este cajón tienen cabida todos los edificios; parcelas; fincas, estén urbanizadas o no; caminos, viales y un largo etcétera de todo aquello que no se pueda mover ni cambiar de ubicación. Ese es el patrimonio que conforman los también conocidos como bienes raíces.

A la hora de establecer el valor catrastal total de un municipio se suman los de la construcción y los del suelo. Si se echa la vista atrás diez años, Segovia capital ha perdido valor en ambas variables, aunque el que se centra en tasar la edificación ha experimentado un repunte en los últimos doce meses, como se extrae de las estadísticas de la Dirección General del Catastro. En 2015, el valor de la construcción se alzaba hasta los 2.287.556.330 euros, mientras que el del suelo estaba fijado en 2.738.048.540 euros. Al apretar el signo 'más' de la calculadora, el resultado de 5.025,6 millones de euros constituía la valoración catastral objetiva de la ciudad.

En la actualidad, esa suma ha menguado casi un 31%. Se ha devaluado hasta quedarse en 3.477,3 millones de euros. Este total se lo reparten el alza contabilizado entre 2024 y 2025 en el valor catastral de la construcción, que supera los 1.553,6 millones, y el resultante de otra depreciación en el precio en el que se tasa el suelo de la capital, que disminuye hasta los 1.923,6 millones de euros.

En el último decenio, la capital segoviana ha visto reducido el valor catastral total en un 31%

Es especialmente llamativa la reducción que se produce en el último año en el precio asignado al suelo de la capital, que pasa de valer 2.893,5 millones de euros a estar valorado en 1.923,6 millones. Se trata de una merma de casi mil millones de euros en el transcurso de doce meses. Más concretamente, y según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, la pérdida del valor catastral del suelo a lo largo del último año ha sido de 969.847.470 euros, lo que supone una depreciación del 33,5%.

A enfocar el espejo retrovisor de la comparación en 2015, diez años atrás, el precio actual también sale perdiendo, aunque en una proporción algo menor. Entonces, el suelo de la capital segoviana estaba tasado según los criterios que regulan el cálculo catrastal en cerca de 2.738,1 millones de euros, frente a los 1.923,6 millones de la revisión más reciente difundida por la Dirección General del Catastro. El saldo negativo del decenio en lo que respecta a esta variable en particular se va más allá de los 814,5 millones de euros.

En el conjunto de la provincia

Con esta valoración administrativa a la baja que aporta la ciudad al resto del territorio, que además también acapara uno cada tres empadronados en el conjunto de los 209 municipios segovianos, con más de medio millar de vecinos nuevos asentados desde que empezara a descontar días el calendario de 2025, se entiende mejor que el valor catastral total de la provincia haya bajado también, empujado por las revisiones menguantes realizadas para la capital.

En términos absolutos, esa valoración es de 10.541.737.830 euros. Es decir, que la ciudad aglutina prácticamente un tercio de esa tasación del cómputo provincial. Si se compara con los datos que el Catastro contabilizaba diez años atrás, las edificaciones y el suelo valen en la actualidad 613 millones menos, lo que equivale a un abaratamiento global del 5,4%.

Tomando la misma referencia temporal, en 2015 la tasación catastral de la construcción existente en toda la provincia era de 5.917.246.730 euros. Un decenio después se ha revalorizado y se alza hasta los 5.984.046.170 euros. Es una subida tímida. Son casi 66,8 millones los que ha ganado el valor establecido para las edificaciones, o lo que es lo mismo, un incremento del 1,1% en diez años. El términos absolutos, la actualización al alza es insuficiente para aplacar el descenso que en esos mismos diez años ha acusado el precio del suelo sumados todos los términos municipales de la provincia. Entre 2015 y el presente 2025, ese valor catastral se ha dejado por el camino prácticamente 679,8 millones de euros.

Actualmente, la Dirección General del Catastro, organismo perteneciente al Ministerio de Hacienda, tiene tasada en 4.557,6 millones de euros esa superficie de suelo en toda la geografía segoviana. Es un 13% menos que la valoración asignada un decenio atrás.

La importancia que adquiere el valor catastral tiene su reflejo y su repercusión en el bolsillo de las familias. El recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) depende de las revisiones de las tasaciones. El cálculo de dicha valoración tiene en cuenta varios factores que van a influir en la fiscalidad que se aplique.

Esas variables son, por ejemplo, la localización geográfica, el precio del suelo, el coste de la construcción, la antigüedad y el estado de conservación de la vivienda, el uso y el destino que se dé o las condiciones del mercado inmobiliario. El cruce de estos criterios es el que hace que el valor catastral fluctúe y que, por tanto, la tributación cambie y sea diferente.

En la capital segoviana, en la recta final del pasado año, la aprobación de la ordenanza de tasas municipales tuvo como polémico protagonista el IBI pretendido por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento y que, al final, salió adelante para materializarse en el ejercicio actual. Precisamente la revisión catrastal que se llevó a cabo trajo consigo la imposición de un nuevo tipo de gravamen con el fin de ajustar los precios al mercado actual. Esos valores catastrales resultantes distaban de los que estaban vigentes en 2010, año del que databa la anterior aprobación.

Con dicha actualización, las diferencias en el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la ciudad de Segovia son de unos 300 euros en función del barrio donde se tenga fijado el domicilio. Así, las tasaciones revalorizan entornos como el de la plaza de toros, donde la factura del impuesto se ha encarecido este año un 30%.

Otros distritos, en cambio, han visto cómo se reduce el impuesto al bajar el valor promedio de los inmuebles. Son los casos de inmuebles situados en barrios como San Millán, El Salvador, Santa Eulalia, Nueva Segovia, Santa Teresa-Puente de Hierro, San Lorenzo, La Albuera y, sobre todo, de San José-El Palo, con una caída cercana al 55%.