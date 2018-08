Los usuarios de vehículos eléctricos piden exenciones en la ORA al Ayuntamiento Propietarios de vehículos eléctricos e híbridos, en Palazuelos. / Auve La asociación que agrupa esta iniciativa se queja de la falta de puntos de recarga en la provincia y de las casi nulas ayudas oficiales EL NORTE Segovia Miércoles, 1 agosto 2018, 12:43

El delegado de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) en Segovia, José González Mayoral, subraya, tras la primera reunión celebrada por este colectivo, la necesidad de trabajar con el Ayuntamiento de la capital para la exención de pago en la zona ORA, porque la no bonificación está ralentizando la apuesta de los ciudadanos por este tipo de tecnología no contaminante y silenciosa. Los usuarios lamentaron que no exista una infraestructura adecuada de recarga en la provincia.

Para esta agrupación, la bonificación del aparcamiento en la zona azul y verde, como ya ha ocurrido en otras capitales, ayuda a «mejorar los niveles de polución» al verse «reducidas las emisiones realizadas por vehículos con otro tipo de combustibles». Los propietarios de estos vehículos eléctricos y vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHVE) verían «reducidos sus gastos mensuales», informa Ical.

También se quejaron de las casi inexistentes ayudas institucionales a nivel local para quienes tienen o quieran apostar por vehículo eléctrico, que es «algo que choca de frente con las líneas iniciadas por otros ayuntamientos» en Castilla y León y otras comunidades. El delegado de AUVE Segovia recordó que son los consistorios segovianos donde es posible pagar menos por tener un vehículo eléctrico cero emisiones, que «fue una medida muy aplaudida».

De momento, los vehículos eléctricos y los PHVE cuentan con deducciones entre un 50% y un 75% en los ayuntamientos de Segovia, Palazuelos de Eresma, Turégano, San Cristóbal de Segovia, Roda de Eresma y Olombrada. El objetivo de la asociación para los próximos meses será trabajar para que más ayuntamientos de la provincia se puedan sumar a este descuento que, junto con la bonificación de la zona ORA, puede ser «un punto de decisión de importancia de cara a la apuesta por este tipo de tecnología».

Los representantes de AUVE opinan que la falta de una infraestructura de recarga para estos vehículos en la provincia también está perjudicando «seriamente al turismo con vehículo eléctrico procedente de otras provincias». Además, criticaron que parte de la actual infraestructura apenas cuenta con mantenimiento o están desconectados, algo que propicia miedo al apostar por un turismo de movilidad eléctrica porque siembra dudas por si «dicha infraestructura les pueda dejar tirados».

Los usuarios del vehículo eléctrico remarcaron que cada vez es mayor la oferta de vehículos y las marcas están inmersa en lanzamientos de nuevos modelos de cara a los próximos meses, podría propiciar que se puedan «abaratar algo los precios de dichos vehículos», aumentando el parque móvil español de vehículos eléctricos.