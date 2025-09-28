El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia de Emergencias Sanitarias de Sacyl circula por una calle de Segovia. A. de Torre
Sucesos

Tres accidentes en dos horas se saldan con tres heridos en Segovia

Dos de las víctimas son motoristas que han aufrido sendos percances en la glorieta de San Gabriel con el camino de la Presa y en Santa Eulalia

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:21

Tres personas han resultado heridas de distinta consideración en otros tantos accidentes de tráfico que se han concentrado en poco más de dos horas en ... Segovia. Según la información que ha facilitado el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, los percances, que no han revestido demasiada gravedad en los diagnósticos iniciales de las víctimas involucradas, han tenido lugar en el intervalo que va desde las 14:11 hasta las 16:18 horas.

