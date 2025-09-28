Tres accidentes en dos horas se saldan con tres heridos en Segovia

Tres personas han resultado heridas de distinta consideración en otros tantos accidentes de tráfico que se han concentrado en poco más de dos horas en ... Segovia. Según la información que ha facilitado el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, los percances, que no han revestido demasiada gravedad en los diagnósticos iniciales de las víctimas involucradas, han tenido lugar en el intervalo que va desde las 14:11 hasta las 16:18 horas.

El primero de los percances de circulación ha tenido lugar en la carretera de Trescasas, a la salida del término municipal de la capital. En este caso se trata de una colisión entre dos coches. Al principio no parecía que hubiera ninguna persona herida; sin embargo, una vez han llegado los agentes de la Policía Local hasta el lugar del choque al atender el aviso trasladado por el centro coordinador de Emergencias 112, observaron que una de las personas implicadas en el accidente requería asistencia médica, por lo que solicitaron medios para atender a un hombre de 35 años que se quejaba de dolores en una pierna a causa del impacto entre los turismos. Así pues, ha sido movilizada una ambulancia de Emergencias Sanitarias de Sacyl para trasladar al herido al Hospital General Universitario de Segovia.

Una hora y media después, en torno a las 15:44 horas, ha tenido lugar en el mismo casco urbano de la ciudad el segundo de los incidentes de tráfico de los que da cuenta el centro del 112 Castilla y León. Un motorista de 20 años ha tenido que ser evacuado en otra ambulancia al complejo sanitario de referencia en la provincia para ser tratado de las lesiones sufridas en el accidente que ha padecido en la plaza de Santa Eulalia.

Asimismo, otro joven motociclista, este de 22 años de edad, ha sido llevado en ambulancia hasta el Hospital General Universitario de la capital segoviana. La víctima se había caído de la montura cuando circulaba por la calle San Gabriel, a la altura de la rotonda que da acceso al camino de la Presa. Este tercer accidente en poco más de dos horas se ha producido a las 16:18 horas, tal y como señalan fuentes del servicio de Emergencias 112 Castilla y León. El centro coordinador ha avisado al tener conocimiento del percance a las Policías Local y Nacional, así como a Emergencias de Sacyl, que ha enviado al lugar del suceso un vehículo sanitario para evacuar al herido, que presentaba lesiones en un pie, al complejo hospitalario.

Son tres los motoristas que en las últimas 24 horas que han sido derivados la centro asistencial segoviano con motivo de las heridas sufridas en otros tantos accidentes de tráfico. Este sábado, una colisión entre un turismo y una motocicleta en la travesía de Villacastín se saldó con el conductor de la moto herido.

Este incidente tuvo lugar en la misma carretera y solo a cinco kilómetros de distancia de otro siniestro circulatorio ocurrido el pasado día 1 de este mismo mes de septiembre. Por desgracia, entonces la colisión entre un camión y una furgoneta se saldó con el fallecimiento de un hombre.