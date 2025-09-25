Herido en un atropello en una calle de Segovia
La víctima requirió atención médica inmediata
Segovia
Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:58
Un varón de aproximadamente 50 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la calle Andrés Reguera Antón, en el barrio de ... La Albuera, en Segovia capital. La víctima, que permanecía consciente tras el incidente, se quejaba de las piernas y requirió atención médica inmediata, según informa el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.
El 112 coordinó la respuesta, alertando a la Policía Local, la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó personal sanitario al lugar para atender al herido. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias del atropello y esclarecer las responsabilidades. El suceso generó una rápida movilización en la zona para garantizar la seguridad y la atención adecuada.
