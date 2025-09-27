El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancias en la entrada a Urgencias en el Hospital General Universitario de Segovia. A. de Torre
Sucesos en Segovia

Herido un motorista en la travesía de Villacastín al colisionar con un coche

El accidente ocurrido este sábado ha tenido lugar a cinco kilómetros del lugar donde falleció una persona hace 27 días en otro siniestro de circulación

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:50

Un motociclista de 48 años de edad ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la travesía de la localidad de ... Villacastín, en la provincia de Segovia. Tal y como dan cuenta fuentes del servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el incidente de circulación se ha producido poco después de las dos de la tarde de ayer sábado. El aviso localizaba el suceso a la altura del punto kilométrico 83 de la carretera N-VI. Dicha información advierte de una colisión entre un turismo y una motocicleta.

