Herido un motorista en la travesía de Villacastín al colisionar con un coche

Un motociclista de 48 años de edad ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la travesía de la localidad de ... Villacastín, en la provincia de Segovia. Tal y como dan cuenta fuentes del servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el incidente de circulación se ha producido poco después de las dos de la tarde de ayer sábado. El aviso localizaba el suceso a la altura del punto kilométrico 83 de la carretera N-VI. Dicha información advierte de una colisión entre un turismo y una motocicleta.

El centro coordinador de Emergencias 112 ha recibido los datos del accidente y rápidamente ha movilizado los recursos correspondientes, ya que en la petición de ayuda se requerí asistencia para el conductor de la moto, un varón de 48 años. El herido se encontraba consciente, pero se quejaba de un fuerte golpe sufrido en una pierna debido al impacto de la colisión. Asimismo, el servicio de respuesta urgente ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar del percance una ambulancia para atender a la víctima y evacuarla a un centro hospitalario.

Este accidente ha tenido lugar en la misma carretera y solo a cinco kilómetros de distancia de otro siniestro circulatorio ocurrido el pasado día 1 de este mismo mes. Por desgracia, entonces la colisión entre un camión y una furgoneta se saldó con el fallecimiento de un hombre.

Además, el 22 de mayo, como consecuencia de un choque entre dos camiones, también en la N-VI pero a la altura del punto kilométrico 87, tres personas resultaron heridas. Las víctimas en aquella ocasión tenían 65, 55 y 45 años, a quienes se trasladó más tarde al Hospital General Universitario de Segovia.

El varón de 45 años en la UVI móvil de Emergencias Sanitarias, mientras que a los otros dos heridos fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico con personal de Atención Primaria.