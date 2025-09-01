El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia del 112 de Castilla y León. Antonio de Torre

Segovia

Muere un hombre y otro resulta herido en un accidente en Villacastín

Una de las personas estaba inconsciente y atrapada en el interior del vehículo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:30

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido tras la colisión de un camión y una furgoneta a primera hora de esta mañana en el kilómetro 88 de la carretera N-VI, a la altura de Villacastín (Segovia). Según las primeras llamadas de alerta, al menos dos personas que viajaban en la furgoneta habían resultado heridas y una de ellas permanecía inconsciente y atrapada en el interior del vehículo cuando se ha dado el aviso de la colisión a los servicios de emergencias 112 de Castilla y León.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Segovia y los equipos de Emergencias Sanitarias (SACyL), que desplazaron una ambulancia de soporte vital básico, personal del centro de salud de Villacastín y una UVI móvil. En el lugar de los hechos tan solo han podido confirmar el fallecimiento de uno de los hombres heridos, mientras que el otro ha sido trasladado al hospital de Ávila.

Como consecuencia del accidente la circulación está cortada en uno de los carriles para permitir los trabajos de los servicios de emergencia. La Guardia Civil regula el tráfico permitiendo el paso alternativo de vehículos por el carril que queda libre, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Es el segundo accidente con heridos que se produce en este tramo de la N-VI en apenas cuatro meses. El pasado 22 de mayo un choque entre dos camiones tuvo lugar en la misma carretera N-VI, a apenas un kilómetro de este suceso, concretamente en el kilómetro 87. En aquel incidente resultaron heridas tres personas de 45, 55 y 65 años), una de ellas atrapada en la cabina.

En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

