Una colisión por alcance deja tres personas heridas en Cantalejo El accidente de tráfico ha ocurrido este viernes por la tarde en la carretera SG-205, a escasos metros de un cruce peligroso

El Norte Segovia Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:52 Comenta Compartir

Tres personas han resultado heridas este viernes por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Cantalejo. El siniestro ha tenido lugar en la carretera SG-205 y ha consistido en una colisión por alcance con dos vehículos implicados. Los servicios sanitarios han atendido a un hombre, que presentaba lesiones de carácter leve; y a dos mujeres con crisis de ansiedad.

Los hechos se remontan a las 18:35 horas, cuando la sala de operaciones de Emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso de un accidente por un choque entre dos turismos en el punto kilométrico 26 de la SG-205, a escasos metros de un cruce peligroso que conecta Aldeonsancho, localidad perteneciente a Cantalejo; y Sebúlcor, ambos en la provincia de Segovia. El alertante precisaba asistencia para un varón de 32 años, que presentaba contusiones; y dos mujeres de 35 y 64 años, que manifestaban un estado de nerviosismo tras el suceso.

Los servicios de emergencias han desplazado hasta el lugar a una ambulancia con un equipo médico de Sacyl y a una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que ha regulado el tráfico tras el accidente. Justo en el momento del suceso había una intensa circulación en la zona al coincidir el siniestro con la hora de regreso a los hogares tras el trabajo y el comienzo del fin de semana.