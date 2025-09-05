El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del lugar en el que se ha producido el accidente de tráfico. Antonio Tanarro

Una colisión por alcance deja tres personas heridas en Cantalejo

El accidente de tráfico ha ocurrido este viernes por la tarde en la carretera SG-205, a escasos metros de un cruce peligroso

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:52

Tres personas han resultado heridas este viernes por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Cantalejo. El siniestro ha tenido lugar en la carretera SG-205 y ha consistido en una colisión por alcance con dos vehículos implicados. Los servicios sanitarios han atendido a un hombre, que presentaba lesiones de carácter leve; y a dos mujeres con crisis de ansiedad.

Los hechos se remontan a las 18:35 horas, cuando la sala de operaciones de Emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso de un accidente por un choque entre dos turismos en el punto kilométrico 26 de la SG-205, a escasos metros de un cruce peligroso que conecta Aldeonsancho, localidad perteneciente a Cantalejo; y Sebúlcor, ambos en la provincia de Segovia. El alertante precisaba asistencia para un varón de 32 años, que presentaba contusiones; y dos mujeres de 35 y 64 años, que manifestaban un estado de nerviosismo tras el suceso.

Los servicios de emergencias han desplazado hasta el lugar a una ambulancia con un equipo médico de Sacyl y a una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que ha regulado el tráfico tras el accidente. Justo en el momento del suceso había una intensa circulación en la zona al coincidir el siniestro con la hora de regreso a los hogares tras el trabajo y el comienzo del fin de semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  4. 4

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  5. 5 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  6. 6

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  9. 9

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  10. 10

    Olleros de Tera clama por el vecino que presuntamente apuñaló a su atracador: «Es la crónica de una muerte anunciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una colisión por alcance deja tres personas heridas en Cantalejo

Una colisión por alcance deja tres personas heridas en Cantalejo