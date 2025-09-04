El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vehículos en el campo durante uno de los encieros de Cuéllar. Mónica Rico

Un menor resulta herido tras volcar un turismo en un camino en Cuéllar

El accidente ha ocurrido minutos más tarde de las ocho de la mañana en el entorno de la autovía que conecta Segovia con Valladolid

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:35

Un menor ha resultado herido leve este jueves por la mañana tras el vuelco de un turismo en un camino que conecta con la A- ... 601, en las inmediaciones de Cuéllar (Segovia). El accidente fue comunicado al servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 08:06 horas, poco después de producirse el suceso.

