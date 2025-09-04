Un menor resulta herido tras volcar un turismo en un camino en Cuéllar
El accidente ha ocurrido minutos más tarde de las ocho de la mañana en el entorno de la autovía que conecta Segovia con Valladolid
Segovia
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:35
Un menor ha resultado herido leve este jueves por la mañana tras el vuelco de un turismo en un camino que conecta con la A- ... 601, en las inmediaciones de Cuéllar (Segovia). El accidente fue comunicado al servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 08:06 horas, poco después de producirse el suceso.
Según la información inicial, el menor presentaba heridas de carácter leve y fue solicitada asistencia sanitaria en el lugar. El centro de emergencias activó el protocolo correspondiente e informó a la Policía Local de Cuéllar, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios de Sacyl.
A la hora a la que se ha producido el accidente hay mucho movimiento en el entorno de la A-601, con numerosas personas que se desplazan entre Cuéllar y los corrales del Cega para presenciar los encierros. Este jueves se celebra el quinto y último del ciclo de este año.
Este es el segundo incidente registrado en Cuéllar en la mañana de hoy, tras el incendio de un vehículo ocurrido apenas media hora antes en el polígono industrial Prado Vega, donde una mujer fue rescatada inconsciente del interior del coche en llamas.
En actualización
