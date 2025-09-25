El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia. A. de Torre
Sucesos en Segovia

Dos heridos tras el choque de un turismo contra un árbol

Se trata de un hombre y mujer de 39 y 35 años, que han sufrido heridas leves

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:59

Dos personas han resultado heridas en la mañana de este jueves al colisionar el vehículo en el que viajaban contra un árbol en el kilómetro ... 17 de la CL-601, en término del Real Sitio de San Ildefonso. Son un varón de 39 años y una mujer de 35, ambos con heridas leves y sin quedar atrapados en el vehículo. El suceso fue comunicado al servicio de emergencias 112 de Castilla y León, que coordinó la respuesta inmediata.

