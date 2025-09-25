Dos heridos tras el choque de un turismo contra un árbol
Se trata de un hombre y mujer de 39 y 35 años, que han sufrido heridas leves
Segovia
Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:59
Dos personas han resultado heridas en la mañana de este jueves al colisionar el vehículo en el que viajaban contra un árbol en el kilómetro ... 17 de la CL-601, en término del Real Sitio de San Ildefonso. Son un varón de 39 años y una mujer de 35, ambos con heridas leves y sin quedar atrapados en el vehículo. El suceso fue comunicado al servicio de emergencias 112 de Castilla y León, que coordinó la respuesta inmediata.
Tras recibir el aviso, se dio parte a Tráfico de Segovia para gestionar la situación en la vía y se movilizó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió personal sanitario para atender a los heridos en el lugar del accidente. Aunque los afectados no presentaban lesiones graves, fueron evaluados para garantizar su estado de salud. Las autoridades están investigando las causas del choque para esclarecer lo ocurrido.
