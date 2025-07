«Cuando toca trabajar en la línea 4 es como ir a la guerra»

La línea 4 (Carretera de Soria- Residencia Asistida) incrementa los usuarios de manera exponencial, un 13% sobre el 2024 y un 20% sobre el 2023. ... El Ayuntamiento de Segovia ha realizado una modificación del contrato para dotar de un autobús más a esta línea durante los periodos lectivos, desde septiembre hasta junio, que pasan con una frecuencia de 15 minutos. José Luis Horcajo, concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, considera que estas modificaciones «han dado un resultado excepcional ya que se ha incrementado notablemente el número de usuarios, no solo por estos cambios sino también por el hecho de que el servicio esté subvencionado».

Durante los periodos lectivos hay puntas que provocan estrés en la línea, pero el concejal insiste en que «esto no es por culpa de los conductores, sino que se debe a la falta de frecuencias, aunque luego hay otros momentos donde no se producen estos problemas». Los trabajadores han mostrado su preocupación por esta situación y especialmente porque se han convertido en el blanco de las iras de los usuarios. Juan Manuel Pérez, presidente del comité de empresa, explica que al no implementar todo el año el autobús adicional, «la línea se va retrasando hasta que al final uno se retrasa mucho, el siguiente le coge y una vez que te ha alcanzado no pueden ir los dos juntos».

Cuando se produce esta situación tienen que parar, «el que ha perdido su frecuencia se pone fuera de servicio y va dejando a la gente en las paradas hasta que se queda vacío y se ponga en el horario que le correspondería». Esto provoca que «cuando llegan los conductores a la cabecera hay usuarios que han estado esperando más de media hora con el consiguiente enfado que pagan con ellos».

Sobre la parada cercana a la ciudad deportiva de La Albuera. «Pedimos un sitio para sentarnos y nos dicen que vale mucho dinero»

La línea 4 acumula importantes retrasos este julio como manifiesta una de las viajeras que espera para subir en la parada de Santo Tomás. Ella lo coge habitualmente por la mañana para acudir desde este punto a la piscina y destaca que «los horarios son terribles». Al margen de esta cuestión, manifiesta su malestar por la marquesina situada en las proximidades de la ciudad deportiva de La Albuera: «Estamos pidiendo al Ayuntamiento un sitio para sentarnos y nos dicen que vale mucho dinero, si hay que pagar más impuestos los pago, pero necesito un sitio en el que me pueda sentar porque no puedo estar esperando de pie».

Fuencisla, otra viajera que ha cogido el autobús en la parada de Las Nieves de San Lorenzo en sentido al Hospital General, al llegar a Ezequiel González se baja junto a otros viajeros del autobús y destaca que «por las mañanas van con más retraso, andamos muy pillados con las horas porque es el horario de trabajar, aunque al volver la tarde voy mejor porque no tengo tanta prisa».

Retrasos «Por las mañanas van con más retraso, andamos muy pillados porque es el horario de trabajar»

La concejalía ha mantenido reuniones tanto con la empresa como con los trabajadores, ya que «ellos son conocedores de las necesidades y demandas de los usuarios y estamos intentando buscar soluciones entre todos, pero lo que no podemos hacer es que un contrato de los más importantes que tiene el Ayuntamiento crezca exponencialmente en coste porque llegará un día en el que sea insostenible y hay que buscar un equilibrio entre eficacia y eficiencia».

En los meses de verano no se cuenta con el refuerzo del autobús, lo que provoca la acumulación de retrasos en la línea 4, que suele tardar entre 45 y 50 minutos en atravesar la ciudad. El comité de empresa recuerda que el problema con la línea 4 viene de lejos, concretamente desde el principio del nuevo pliego ya que «tiene muchas paradas con un recorrido muy largo y un tiempo muy escaso para realizarse, 35 minutos desde el hospital hasta la Carretera de Soria y 40 en el otro sentido». Actualmente el tiempo previsto dista entre 10 y 15 minutos del real «por el incremento de usuarios y la disminución de las velocidades máximas en las ciudades de 50 a 30 kilómetros por hora, lo que provoca un cóctel perfecto».

Incrementar la velocidad media un 50%

Los conductores normalmente están quince días en cada línea. Cuando les toca la 4, el presidente de comité destaca que «parece que trabajas en otra empresa, es como ir a la guerra». La línea tiene más de 30 paradas y destaca que «es materialmente imposible hacer el recorrido en hora». Apunta que «la velocidad media de los autobuses en España es 12 kilómetros por hora y para poder hacer la 4 en tiempo, con un promedio de cinco vehículos, habría que sacar 18 kilómetros por hora de media, por lo que para poder hacerlo habría que saltarse todas las señales».

Pérez valora positivamente el refuerzo, pero considera que «debería mantenerse durante todo el año porque la línea 4 se sigue utilizando por mucha gente haya coles o no, por lo que en cuanto quitan el refuerzo la línea se cae». La solución definitiva que proponen sería «mantener el refuerzo todos los días y a mayores habría que meter otro autobús los fines de semana porque solo hay dos en esta línea y pasa lo mismo que a diario». En las horas punta, desde mediodía hasta las 14:00 horas y luego por la tarde desde las 18:00 horas hasta la 22:00 horas de la noche, «están los dos autobuses asfixiados y no llegan a tiempo».

Soluciones

El Ayuntamiento está buscando alternativas para solucionar este problema en este mes sin incrementar en exceso el corte del servicio. Desde el miércoles la línea 2, que discurre por el barrio de San Lorenzo, ha ampliado su recorrido hasta El Sotillo, duplicando de esta manera el itinerario de la línea 4 y posibilitando a los vecinos de la zona disponer de otra alternativa. El concejal indica que, tras el descenso por las vacaciones de verano, «se pondrá el refuerzo el día 8 de septiembre que empieza el curso, pero es posible que si todo va bien para esa fecha ya tengamos resuelta la modificación que queremos plantear con el refuerzo en ciertos horarios los fines de semana y la posibilidad de añadir un autobús más en algunos tramos».

El cambio en el recorrido del autobús de San Lorenzo ya se realizó en septiembre del año pasado y de esta manera pretenden descargar la línea circular e intentar mejorar la circulación de la misma en algunas frecuencias. José Luis Horcajo afirma que «esperamos que se note la mejoría y volvemos a hacer ese llamamiento, no a que no se utilice la línea 4, sino que aquel usuario que le venga bien usar el resto de líneas, si le cuadran los horarios, las aproveche», en respuesta a la oposición, que ha cargado contra el gobierno municipal por recomendar a los ciudadanos evitar la línea 4

Enfados en el pasaje

Sobre los retrasos, se deben a distintas causas, desde la densidad del tráfico, al aumento de usuarios en las horas punta y la meteorología. En cuanto a las paradas, cabe destacar que algunas de las más utilizadas están en Nueva Segovia, concretamente a la altura de la zona deportiva y de los cines. También tienen un elevado número de viajeros las de inicio y final de trayecto.

El Ayuntamiento tiene detectadas algunas que están infrautilizadas, por la proximidad que tienen respecto a otras separadas por apenas 50 metros por lo que están valorando optimizarlas eliminando algunas de ellas, lo que también supondría ganar algo de tiempo en el recorrido. Horcajo destaca que hay mucho diálogo con la empresa y los conductores e insiste en que «todos tenemos que aportar y ceder, porque si alguien se cierra en banda no se llega a un acuerdo, pero en las reuniones hay mucho diálogo y muy buen ambiente».

Los conductores «no tienen tiempo nada; cuando hay un autobús más puedes tener cuatro o cinco minutos para ir al baño»

Por su parte, los conductores destacan que sin el refuerzo del autobús «no tenemos tiempo para nada, cuando hay un autobús más puedes tener cuatro o cinco minutos para estirar las piernas o ir al baño». Estas situaciones son las que están provocando momentos de tensión en estos puntos con algunos usuarios que llevan tiempo esperando. Los conductores son conscientes de esta situación ya que «si no se puede hace el recorrido en hora, ¿cómo vas a tener tiempo para descansar?». Indican que, aunque intenten ir deprisa y corriendo porque la gente esté enfadada, a nivel de prevención y seguridad laboral después de haber conducido dos horas hay que estirar las piernas mínimo dos o tres minutos. Al ser la cara visible del servicio, ellos pagan el enfado de los usuarios porque llegan tarde y convierte el turno de la línea 4 en una pesadilla.