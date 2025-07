La oposición carga contra el gobierno municipal por recomendar a los usuarios evitar la línea 4

El consejo del Ayuntamiento de Segovia a los usuarios de la línea 4 (Carretera de Soria-Hospital General) del servicio público de transporte urbano ... para que utilicen líneas alternativas cuando sea posible ante los retrasos y la saturación de esta línea circular ha provocado un rechazo unánime entre los grupos de la oposición municipal, que coinciden en criticar la falta de medidas efectivas por parte del equipo de gobierno del Partido Popular.

La portavoz municipal del PSOE, Clara Martín, ha lamentado que «José Mazarías y los suyos, en lugar de solucionarlo reforzando el servicio, piden a los ciudadanos que no lo usen». Martín ha recordado que siguen a la espera de «la propuesta de modificación del contrato que teóricamente llevan meses elaborando» y ha advertido de que «los cambios no serán pocos», insinuando que podrían afectar significativamente al funcionamiento actual del transporte público.

Por su parte, Esther Núñez, portavoz municipal de Vox, ha sido tajante al describir la situación de la línea 4 como «un caos«, con retrasos, autobuses abarrotados y falta de frecuencias». Núñez ha recalcado que «los segovianos pagamos impuestos para tener unos servicios públicos de calidad y esto es insostenible». En Vox exigen «que se busquen soluciones ya» y critican que la única respuesta del Ayuntamiento haya sido pedir »paciencia« a los usuarios.

Una crítica similar ha lanzado Ángel Galindo, portavoz municipal de Izquierda Unida (IU), que considera «inaceptable» que el gobierno local recomiende directamente a la ciudadanía usar alternativas a la línea 4 cuando sea posible, la más frecuentada del servicio urbano con más de 1,5 millones de viajeros anuales. Galindo ha criticado que, aunque el refuerzo de un vehículo adicional se aplicó durante el curso escolar, no se mantuvo durante el resto del año, lo que provoca «retrasos de hasta 40 minutos» y autobuses «totalmente desbordados».

Por ello, IU reclama que se mantenga de forma permanente ese refuerzo, sumando un sexto autobús durante todo el año. Galindo también ha subrayado las difíciles condiciones de trabajo de los conductores, «que apenas tienen tiempo para descansar o ir al aseo» para poder cumplir con los horarios, lo que repercute negativamente tanto en su salud laboral como en la calidad del servicio.

En la misma línea se ha expresado Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde). Su portavoz, Guillermo San Juan, ha criticado que el Ayuntamiento «admite abiertamente que no puede garantizar un servicio adecuado y, en lugar de reforzarlo como venía haciendo, traslada la responsabilidad a los usuarios». San Juan ha señalado que la línea 4 sufre esperas de casi media hora, agravadas por las altas temperaturas, y ha considerado «inaceptable» que la ciudadanía pague «la falta de previsión y voluntad política del gobierno municipal». San Juan ha reclamado la convocatoria «urgente» de una comisión de trabajo con todos los grupos municipales, la empresa y los sindicatos para buscar «una solución real y participativa, no parches improvisados». Asimismo, exige que se mantengan los refuerzos en la línea 4 de manera inmediata y que cualquier cambio en el servicio se haga de forma «transparente, abierta y contando con la opinión de los usuarios». Ha concluido recordando que «la movilidad urbana es un derecho básico que no puede quedar a merced de una gestión caprichosa».

También Ciudadanos ha mostrado su «indignación» ante la gestión del PP. Su portavoz, Noemí Otero, ha calificado de «inaceptable» que, casi un año después de que el Ayuntamiento pidiera paciencia por los problemas en la línea 4, «volvamos al mismo punto: sin soluciones, sin refuerzos y con un servicio al borde del colapso». Otero ha señalado que «la línea 4 no transporta aire, transporta a miles de segovianos que dependen de este servicio esencial cada día», ha subrayado, criticando las declaraciones del alcalde (para defender el sistema de lanzaderas) en las que asegura que los autobuses transportan toneladas de hierro por el casco histórico.

Ciudadanos defiende que la respuesta del Ayuntamiento «no puede ser pedir que se utilice menos, sino reforzar frecuencias, incorporar expediciones adicionales y planificar con criterios de eficiencia». Otero considera «muy desafortunado» el mensaje oficial que se ha trasladado a la ciudadanía y pide que se deje atrás la improvisación. «No puede ser que en una ciudad que aspira a la sostenibilidad y la eficiencia se castigue al usuario en lugar de premiarlo con un transporte de calidad. La línea 4 necesita refuerzo, no excusas», ha concluido.

Mientras, el equipo de gobierno del Partido Popular afirma seguir trabajando en la modificación del contrato para reorganizar el servicio en la línea 4, con opciones como mantener el autobús de refuerzo durante todo el año. «El Ayuntamiento está trabajando para encontrar la mejor manera de adecuar los tiempos de los recorridos a las circunstancias actuales y necesidades de la ciudad y así poder descargar la línea 4, y hacerla más efectiva para ofrecer un servicio adecuado y seguro a la ciudadanía».