Los talleres mecánicos necesitan mano de obra urgente para evitar el cierre

La falta de personal y las dificultades con los suministros están dilatando los plazos de los talleres en la provincia Segovia, que vive el reflejo ... del panorama nacional: una escasez de mano de obra que se traduce en listas de espera que llegan ya a los tres meses. «Parece ser que la gente no quiere dedicarse al sector de la automoción», resume el presidente de Gestraa, el Gremio Segoviano de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, Juan Manuel Escribano. El sector, cada vez más envejecido, afronta el cierre de negocios en los próximos años. «No hay relevo generacional, no viene gente que quiera aprender este oficio. En la automoción se necesita empleo urgente». Y no por falta de trabajo. La prueba está en que casi todos los empleados del servicio oficial de Peugeout, cerrado en enero, ya han encontrado otro empleo.

Los talleres adaptan el servicio a sus reducidos medios humanos. «Estamos dando citas de dos o tres meses de lista de espera». Hablamos de grandes reparaciones, tanto en mecánica como en carrocería; el día a día —cambiar unas ruedas, unas pastillas de freno o el aceite— y otras reparaciones más sencillas se llevan a cabo con ligereza. «Hay coches que vienen para cosa de poco y lo puedes hacer rápido, pero por lo general, la mayoría se tiene que esperar». Con este paraguas global, cada negocio tiene luego las circunstancias. «En Segovia puedes cerrar un negocio por exceso de dinero o porque te arruines. Pero no por falta de trabajo».

«El problema de los oficios es que no tienen sueldos de ingeniero, son normales», considera el presidente de Gestraa

Lo cierto es que la edad es una espada de Damocles para el sector. «Se va a jubilar más gente y no viene nadie empujando desde atrás. Cada vez somos menos talleres y, a la vez, menos personal en ellos». Plantillas cortas en las que cualquier contratiempo —llámese baja por paternidad— genera un desequilibrio porque no hay sustitutos disponibles. «Imagínate el caos que te prepara cuando vas con una lista de espera y coches apuntados desde hace meses. Y no hay plan B, es que no hay nadie que te pueda echar una mano», lamenta el presidente.

Los talleres se cubren de forma puntual cuando hay necesidad de «sacar un coche», pero nadie va holgado. «Estamos todos en muy mala situación, es un tema grave». Así que un empleado menos supone menos producción. «Lo suplimos cogiendo menos trabajo». No hay bolsas de empleo ni disponibilidad en las empresas de trabajo temporal. «Nosotros necesitamos personal cualificado».

En busca de estudiantes

La esperanza de mano de obra está en los estudios de Formación Profesional (FP). «Hay que intentar promocionarla para que vayan chavales y poder abastecernos». La empresa de Escribano tiene cuatro empleados que llegaron a través de esa vía, una apuesta a largo plazo. «Es sembrar para luego recoger. Es la única forma». El relato es que falta mano de obra porque faltan estudiantes. «Lo que está de moda es hacer grados superiores y ponerse a opositar. Vas a una autoescuela a sacarte el carné de camión, no hay plazas y todos no quieren ser camioneros. En el caso nuestro, igual, los chavales no saben lo que quieren estudiar. A lo mejor no hay plazas en carrocería y se van a electromecánica o viceversa».

Un problema que se agudiza en la provincia. «Si a un chaval le cuesta venir a un taller de la ciudad, imagínate irse a un pueblo. Si hay problemas de personal en la capital y en los polígonos, trasládalo a Cantalejo, Cuéllar o Nava de la Asunción. Y te hablo de pueblos un poco grandes».

A la hora de buscar incentivos para sumar mano de obra, Escribano cree que las condiciones salariales no son un problema. «Depende de lo que quiera ganar cada uno. Si quieres ganar 3.000 euros, pues no, pero es un sueldo para vivir desahogadamente, no es el de un peón de almacén, pero tampoco son a lo mejor sueldos tan relevantes para que la gente deje todo». Lo compara con otras profesiones como fontanero o electricista. «El problema de los oficios es que no tienen sueldos de ingeniero, son normales».

Las jornadas laborales también han evolucionado para facilitar la conciliación y la mayoría son en horario continuado, de primera hora de la mañana a primera de la tarde, formatos como de 8:00 a 16:00 horas. «El horario no es problema», resume Escribano. «Hay un porcentaje amplísimo de talleres que lo aplican para fidelizar al personal. Aquí en Hontoria somos ya bastantes». Otro plus que tiene el formato es que el mediodía es un momento óptimo para dejar o recoger el vehículo. «Un taller abierto entre las dos y las cuatro de la tarde es un filón. En Segovia hay mucho funcionario que sale a las tres», esgrime.

Dudas de compradores

Segotomor, la empresa que tenía el servicio oficial de Peugeout en Segovia hasta enero, echó el cierre en enero por falta de rentabilidad, motivada por una bajada en las ventas de vehículos que terminó afectando a toda la contabilidad. La explicación de sus empleados es que las dudas del consumidor a la hora de qué tipo de coche adquirir ante el auge de los modelos híbridos o eléctrico y la propia estrechez de su bolsillo le llevan a aplazar la compra y extender la vida de su vehículo. Eso refuerza el servicio de taller, cada vez con más movimiento, pero no es suficiente. «Si no se matricula, todo va mal, es la pescadilla que se muerde la cola», resume un trabajador.

El cierre respondió, pues, a una decisión empresarial. Segomotor tenía un acuerdo con la marca francesa para llevar la venta y la postventa de sus vehículos. También asumió el servicio postventa de Citröen, que cerró hace dos años en un conflicto laboral que terminó en el Fondo de Garantía Social (Fogasa). No ha ocurrido lo mismo en esta ocasión, pues los empleados han recibido su liquidación «y un poco más». Los clientes de ambas marcas que quieran un servicio oficial tendrán que ir a Ávila, Valladolid o Villalba. Mientras, el personal ya tiene empleo. «Casi todos los mecánicos están ya con puestos de trabajo en Segovia». La propiedad de la empresa rechazó explicar los motivos del cierre. La ciudad de Segovia mantiene los servicios oficiales de BMW, Toyota, Kia, Seat, Renault o Nissan.