El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sacerdotes de la Diócesis de Segovia en una anterior misa crismal. Antonio de Torre

Cuál es el sueldo que cobra un sacerdote

El balance económico de la Diócesis de Segovia deduce que el salario base es de 960 euros, al que se añaden complementos

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:35

Comenta

¿Viven como curas los propios curas? El refranero tira de ironía y adjudica a los ministros de la Iglesia una connotación de comodidades, de ... esfuerzos muy comedidos, de tratarse bien sin privarse de algún que otro beneficio como antaño fueron los diezmos. Y cuantas más parroquias atendieran, mayor sería ese bienestar y más holgada sería su vida. En contraposición, esa misma expresión, literal, apela a la austeridad del ejercicio pastoral, al servicio modesto que prestan muchos de ellos en los pueblos de una provincia dispersa y envejecida como la segoviana. Es vivir como Dios manda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  6. 6

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  7. 7

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  8. 8

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  9. 9

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  10. 10 Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, revela que le queda un año de vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuál es el sueldo que cobra un sacerdote

Cuál es el sueldo que cobra un sacerdote