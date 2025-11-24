Cuál es el sueldo que cobra un sacerdote

¿Viven como curas los propios curas? El refranero tira de ironía y adjudica a los ministros de la Iglesia una connotación de comodidades, de ... esfuerzos muy comedidos, de tratarse bien sin privarse de algún que otro beneficio como antaño fueron los diezmos. Y cuantas más parroquias atendieran, mayor sería ese bienestar y más holgada sería su vida. En contraposición, esa misma expresión, literal, apela a la austeridad del ejercicio pastoral, al servicio modesto que prestan muchos de ellos en los pueblos de una provincia dispersa y envejecida como la segoviana. Es vivir como Dios manda.

¿Y eso qué conlleva? Pues percibir un sueldo base por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, si bien hay que matizar que los sacerdotes no tienen hacer cuentas al final del mes para pagar el alquiler ni los recibos habituales de cualquier otro hogar. Ya se encarga la Diócesis. Ese mínimo del que parte la nómina es de 960 euros, a los que hay que sumar los complementos. Con esos añadidos, la media que ingresa la plantilla pastoral se queda en unos 1.100 euros cada una de las doce pagas. Luego, la institución eclesiástica abona al clero una extra por valor de remuneración básica.

La actividad pastoral 336 parroquias posee la Diócesis de Segovia en la provincia. Además, según la memoria de actividad de 2024, cuenta con doce monasterios y conventos y 90 religiosos de clausura. 140 sacerdotes componen la plantilla que lleva a cabo la actividad pastoral en la provincia de Segovia, según la memoria de 2024. Son doce menos que los que había en un año antes.

A tenor de estos datos, hay curas que por acercar el culto religioso y la acción pastoral a los fieles de las 336 parroquias que posee la Iglesia Católica en la provincia de Segovia perciben un sueldo algo inferior al mínimo establecido por el Gobierno, que a día de hoy está fijado en 1.184 euros brutos mensuales. La nómina puede variar en función de las sedes diocesanas asignadas. Además, los sacerdotes que han de desplazarse para atender varios pueblos 'pasan' el kilometraje de los trayectos, lo que también se ve reflejado en los gastos que asume la gestión económica.

El ecónomo, Rafael de Arcos, llama la atención sobre cómo mengua el plantel de religiosos y su envejecimiento. El año pasado fue especialmente luctuoso, lamenta el también deán de la Catedral. Entre fallecimientos y salidas, el plantel de sacerdotes en Segovia perdió doce curas en 2014, pasando de 152 a 140.

La crisis de vocaciones continúa, aunque el ejercicio anterior puede celebrar la incorporación de un seminarista más (de dos a tres); aunque la Diócesis también acusó una reducción de los catequistas: 429 en 2023 a 398 doce meses después, como recoge la memoria de actividad del estamento eclesiástico en la provincia.