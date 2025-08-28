El papa León XIV selecciona al obispo de Segovia para el Dicasterio del Clero Reconoce la trayectoria de Jesús Vidal con su incorporación a uno de los organismos clave de la Curia Romana

El obispo de Segovia, Jesús Vidal Chamorro, ha sido nombrado miembro del Dicasterio para el Clero, uno de los organismos centrales de la Curia Romana, según ha anunciado este jueves el Boletín Oficial de la Santa Sede. El nombramiento, firmado por el papa León XIV, sitúa al prelado segoviano en un puesto de relevancia dentro de la estructura vaticana, con responsabilidad directa sobre la formación y el acompañamiento del clero a nivel mundial.

Este nuevo cargo supone un reconocimiento al trabajo que Vidal ha venido realizando tanto en la diócesis de Segovia como en el ámbito nacional. Desde 2023, el papa ya había confiado en él como referente apostólico en España para la renovación de los planes formativos en los seminarios, una labor que ha desarrollado en coordinación con la Conferencia Episcopal Española y diversos equipos de formadores.

«He recibido esta noticia con sorpresa, porque no es algo que me esperara en este momento, y a la vez con un gran agradecimiento», ha afirmado el obispo segoviano tras conocerse el anuncio. Para él, este nuevo encargo es «un signo de confianza de la Iglesia» y una confirmación del camino que, como ha señalado, «todos los obispos en España estamos recorriendo juntos en el discernimiento y la mejora de la formación de los futuros sacerdotes».

Vidal ha subrayado que su incorporación al Dicasterio permitirá aportar la experiencia vivida durante años como rector del Seminario de Madrid y también a través del conocimiento cercano de muchos otros seminarios del país. «Creo que puedo llevar a este organismo vaticano la riqueza de todo ese trabajo compartido con rectores, formadores, directores espirituales y equipos vocacionales en España», ha indicado.

El Dicasterio para el Clero tiene entre sus principales competencias la formación inicial y permanente de sacerdotes y diáconos, el acompañamiento espiritual del clero y la organización de los seminarios en todo el mundo. El nombramiento de Jesús Vidal, obispo de Segovia desde el pasado enero, se produce junto al de otras figuras destacadas del panorama eclesial internacional, como el cardenal Luis Antonio Tagle o el cardenal Jean-Marc Aveline.

El prelado ha querido también vincular este nombramiento al proceso de revitalización vocacional que está promoviendo en la diócesis. «Creo que también es una ocasión para seguir trabajando en la promoción de una cultura vocacional en la que todos los fieles descubran que la vida es una llamada de Dios», ha señalado, subrayando la importancia del sacerdocio como «un ministerio necesario para la Eucaristía, la predicación y el acompañamiento en nuestras comunidades cristianas».

Por ello, ha animado a los jóvenes segovianos: «El Señor es fiel, y su llamada trae luz y plenitud a nuestra vida. Ojalá este nombramiento sirva también para que muchos se pregunten si están siendo llamados a este camino».