Emotiva despedida de dos pueblos de Segovia a su sacardote durante 29 años

El Norte Segovia Martes, 23 de septiembre 2025, 09:58 Comenta Compartir

Anaya y Marazuela despidieron este fin de semana a su párroco, Anastasio Montes Cabrera, en una ceremonia multitudinaria en la iglesia de Marazuela presidida por el obispo de Segovia, Jesús Vidal y que concelebraron los sacerdotes anayenses Alfio Ayuso y Santos Monjas. El templo se llenó con vecinos de ambos pueblos, feligreses de la parroquia del Carmen de Segovia y representantes de los centros La Fuencisla y Los Juncos. Además, también acudieron familiares y amigos de Torreadrada, localidad natal del homenajeado. El tono fue de gratitud y cercanía hacia un sacerdote que, durante casi tres décadas, ha tejido comunidad desde lo cotidiano.

El adiós coronó 29 años de ministerio marcados por la presencia constante. Desde su llegada el 8 de septiembre de 1996, Montes ha acompañado fiestas patronales, bautizos, primeras comuniones, bodas y funerales en Anaya y Marazuela, dos pequeños municipios que no suman entre los dos más de 200 vecinos censados, en los que Montes ha destacado por su alegría compartida y el consuelo discreto en los momentos duros. Al término de la misa, el obispo subrayó que «Anastasio seguirá siendo sacerdote toda su vida, aunque ya no ejerza ese ministerio, y siempre ocupará un lugar en el corazón de Anaya y Marazuela». Visiblemente emocionado, el propio homenajeado agradeció la muestra de cariño y recibió un aplauso unánime.

Tras la liturgia, el salón social de Marazuela acogió un aperitivo y la proyección de un vídeo que repasó tres décadas de convivencia y servicio. Hubo regalos sencillos y significativos y un clima de reconocimiento hacia quien «ha estado siempre al lado de sus gentes, con humildad y entrega». Las dos parroquias sellaron así un cierre de etapa que es también compromiso de memoria, ya que la presencia de Anastasio seguirá viva en quienes compartieron con él la fe y la vida.

El contexto diocesano arropó la jornada. Jesús Vidal, obispo de Segovia desde diciembre de 2024, presidió la celebración, un gesto con el que quiso refrendar la vitalidad de unas parroquias de Anaya (Santiago Apóstol) y Marazuela (La Asunción) pequeñas, pero vertebradoras del territorio.