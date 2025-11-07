La Catedral de Segovia traduce su atractivo turístico en unos ingresos de récord

La Catedral de Segovia ha cerrado el balance económico del ejercicio pasado con un récord de ingresos obtenidos, que superaron los 1,9 millones ... de euros. Así lo ha hecho público el Cabildo, que explica que el aumento de la recaudación entrante con respecto a 2023 es del 11,2%, motivado en buena parte por otro hito: el de los turistas que pasaron por caja para conocer y admirar el templo mayor. Tal y como recoge la memoria de la actividad desarrollada, en 2024 el caudal de visitantes creció hasta rondar los 526.000, frente a los 452.361 contabilizados a lo largo del curso anterior, lo que supone un incremento del 16,2% en la afluencia recibida por la conocida como la Dama de las Catedrales.

Nueve de cada diez euros recabados provienen de la venta de entradas. Los ingresos captados por esta vía se incrementaron hasta los 1.717.819 euros, con un alza en términos globales del 11%, especifica el balance. La venta de artículos en la tienda oficial de la Catedral, los eventos organizados y otros actos culturales en el Palacio Episcopal sumaron una recaudación conjunta de 109.990 euros. Asimismo, han puesto su granito de arena para completar las entradas económicas al activo de la institución el dinero recogido en las colectas, 55.847 euros, o los 10.000 euros de subvenciones.

Al hacer las operaciones entre los activos y los pasivos, el resultado que arroja la gestión llevada a cabo al frente de la Catedral de Segovia es un superávit de 51.754 euros, montante que pasa a constituir la capacidad de financiación con la que bajó la persiana del ejercicio 2024.

De récord 525.926 visitantes registró la Catedral de Segovia durante la anualidad 2024, lo que supone un aumento de la afluencia de turistas del 16,2% con respecto a 2023. 1,9 millones de euros es el total al que ascienden los ingresos captados por la Catedral de Segovia durante el año pasado, lo que representa un incremento del 11,2% con respecto a 2023.

Por su parte, ese mismo informe contable acredita una subida de los gastos en una proporción algo menor que la experimentada en los ingresos. Según pone de relieve el balance, los costes afrontados durante la anualidad pasada ascendieron a 1,8 millones de euros, un 10% más que los registrados en 2023. El mayor desembolso, como ratifica el ecónomo de la Diócesis y deán de la Catedral de Segovia, Rafael de Arcos, corresponde al pago de las nóminas del personal. Casi la mitad de los gastos -el 49%- va a parar a abonar los salarios de los empleados. En total, 928.478 euros, lo que representa un 10% más que las remuneraciones costeadas en el ejercicio anterior.

La plantilla fija se mantiene desde 2024 en 27 empleados, aumentando hasta 48 en la temporada de verano. El gasto asignado por el Cabildo a pagar los sueldos de los trabajadores en nómina ha crecido un 473% en diez años, lo que da idea del impulso que ha adquirido la actividad de la Catedral, que este 2025 que encara su recta final cumple 500 años de la colocación de la primera piedra, para lo que ha llevado a cabo un amplio programa de actos para conmemorar tan significativo aniversario.

Por detrás de los sueldos, se sitúan los importes dedicados a las obras de conservación, restauración y mantenimiento del templo. Estas partidas, que acapararon cerca de 581.000 euros, el 31% de los gastos durante el curso pasado, fueron ligeramente inferiores a las destinadas en 2023, con un descenso de la consignación de prácticamente el 9%.

La restauración de la capilla de Santiago Apóstol, con 202.333 euros, y la intervención de la segunda fase en las cubiertas de la cabecera, con un coste de 289.596 euros, coparon la gran parte de los trabajos ejecutados en el templo.