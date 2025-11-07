El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Turistas sacan fotos en una visita nocturna a la torre de la Catedral de Segovia. El Norte

La Catedral de Segovia traduce su atractivo turístico en unos ingresos de récord

El gasto en personal, que en la temporada de verano está integrado por 48 trabajadores, ha crecido un 473% en los últimos diez años

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:13

La Catedral de Segovia ha cerrado el balance económico del ejercicio pasado con un récord de ingresos obtenidos, que superaron los 1,9 millones ... de euros. Así lo ha hecho público el Cabildo, que explica que el aumento de la recaudación entrante con respecto a 2023 es del 11,2%, motivado en buena parte por otro hito: el de los turistas que pasaron por caja para conocer y admirar el templo mayor. Tal y como recoge la memoria de la actividad desarrollada, en 2024 el caudal de visitantes creció hasta rondar los 526.000, frente a los 452.361 contabilizados a lo largo del curso anterior, lo que supone un incremento del 16,2% en la afluencia recibida por la conocida como la Dama de las Catedrales.

