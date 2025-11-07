La Iglesia de Segovia aumenta su superávit pese a la caída de los donativos

«La Diócesis de Segovia gasta en lo que se necesita». Puede sonar a eslogan, pero es el resumen que hace el ecónomo, Rafael de ... Arcos, de los números que ocupan el balance de la institución correspondiente a la actividad del ejercicio 2024 y que acaba de hacer público en aras de dar cumplimiento al compromiso adquirido por la Iglesia Católica con la transparencia, en este caso financiera. Al responsable le salen las cuentas que recoge negro sobre blanco el informe económico, sobre todo porque la capacidad de financiación ha crecido de un año a otro.

Es el superávit -el dinero que le queda después de encajar ingresos y gastos, de ajustar pasivos y activos- para reforzar su posición, fortalecer su salud económica y acometer inversiones futuras. Al terminar el pasado curso, ese montante creció hasta rozar los 1,3 millones de euros, lo que supone un 180,5% más que los 462.310 euros en positivo que arrojó la contabilidad de 2023.

Para Rafael de Arcos, este escenario demuestra que «hemos sido ahorradores» y que la Diócesis de Segovia ha llevado a cabo «una gestión prudente y responsable». Ha habido más costes, pero también más ingresos. El balance -por algo se llama así al estado patrimonial de cualquier entidad- iguala el dinero recaudado y el desembolsado, lo que entra y lo que sale. Y en 2024, el estamento eclesiástico acabó en la provincia con unos ingresos y gastos de 10.694.718,46 euros, que es un 11,6% más que el resultado obtenido un año antes. En términos contantes y sonantes, 1,08 millones más.

El total 10,6 millones de euros es la cantidad en al que la Diócesis de Segovia cuadra ingresos y gastos en el balance económico del pasado año. Es un 11,6% más que en 2023.

Pero el informe dado a conocer presenta matices que distinguen la manera de elaborar las cuentas entre ambos ejercicios, decisiones contables que han propiciado algunos movimientos que sobre el papel resultan llamativos, pero a los que el ecónomo encuentra un razonamiento que justifica los desfases. Explica, por ejemplo, cómo influye el hecho de incorporar las entradas de la Catedral al capítulo de suscripciones, encuadrado a su vez en el cajón que agrupa las diferentes aportaciones de los fieles a los ingresos de la Diócesis de Segovia, a la que pertenece el Cabildo. Ese importe entrante en las arcas de la Iglesia Católica ha pasado de 66.391 euros en 2023 a superar los 3,7 millones doce meses como consecuencia de la suma de las localidades vendidas del templo mayor.

Este incremento tiene a su vez su repercusión en el montante final ingresado a través de los diferentes cauces que emplean los feligreses para poner su granito de arena económico. Tal y como refleja el informe, el 35,3% del dinero captado fluye por medio de estas vías. El manantial crematístico que brota de la Catedral, que en este 2025 viene conmemorando los 500 años de la colocación de la primera piedra, da ese impulso notable, ya que en la anualidad anterior el conjunto de las contribuciones particulares representaba el 20%.

La gestión del patrimonio

En total, las contribuciones de los fieles alcanzaron los 3,7 millones de euros, casi el doble que en el ejercicio anterior. Y las citadas suscripciones, que también absorben las asignaciones del programa 'Yo dono a mi Iglesia', tienen mucho que ver en ese aumento, ya que por contra la recaudación obtenida a través de las tradicionales colectas bajó casi 100.000 euros para quedarse en 1,2 millones de euros. Mucho tiene que ver el cada vez menos frecuente uso del dinero en metálico.

El segundo cauce de ingresos más caudaloso proviene de la Declaración de Renta, gestos generosos de los ciudadanos que sirven para rellenar el llamado Fondo Común Interdiocesano. Este es el instrumento que emplea la Iglesia Católica en España para canalizar la distribución de las asignaciones tributarias. Los segovianos aportaron a la Diócesis 2,8 millones de euros, 211.000 más que en la campaña de 2023.

La incorporación de las entradas de la Catedral a las suscripciones 'compensa' la caída en donativos y legados de la que da cuenta el balance. Dicha reducción en los fondos recabados por el estamento eclesiástico en la provincia repercute en el global de los ingresos provenientes de la gestión del patrimonio y de otras actividades económicas desarrolladas a lo largo de 2024, como apunta Rafael de Arcos. Si se suman todas las entradas englobadas en este apartado, prácticamente uno de cada cuatro euros recaudados procede de estas gestiones que incluyen, por ejemplo, los alquileres de inmuebles. Por cierto, que el cobro de las rentas a los arrendados inyectó 375.630 euros, en torno a 42.000 más que lo ingresado doce meses antes.

Como aclara el responsable, en esta contabilidad están incluidos el Seminario, la Casa Sacerdotal Diocesana, la Librería Diocesana y la Casa de Espiritualidad San Frutos, además de la Catedral.

Cuáles son los gastos

En lo que respecta en concreto a los donativos y herencias, la Diócesis ha pasado de recabar 2,3 millones de euros en 2023 a captar 771.505 euros. La explicación que da Rafael de Arcos para entender esta disminución tan abrupta del 197% es que en la rendición de cuentas del ejercicio pasado no entran las cuantías donadas o cedidas por medio de la Catedral, de la que el ecónomo es también deán tras su designación hace un año.

Los ingresos obtenidos a partir de las actividades económicas se multiplican por cinco: de 266.726 euros en 2023 pasan a 1,4 millones al término de 2024. Gracias a este aumento, la Diócesis de Segovia aminora las diferencias entre ambos ejercicios en lo que atañe al montante total que suman las entradas de dinero relativas a la administración del patrimonio. De los 2,9 millones de euros que recabó por estas vías de financiación hace dos años desciende a los 2,5 millones del pasado curso.

Por otra parte, el apartado que integran la conservación de los edificios que son propiedad de la Iglesia Católica en la provincia y las tareas habituales de funcionamiento acapara más del 37% de los 10,6 millones de euros que suman los gastos realizados. Solo la red de parroquias la componen 336 templos que salpican una geografía muy dispersa y diseminada.

El coste aparejado al mantenimiento se ha encarecido con respecto a 2023, a tenor de las cifras que recoge el informe del balance económico. En 2024, la institución eclesiástica desembolsó en torno a 471.000 euros más hasta coquetear con los cuatro millones de euros aportados a la conservación de ese patrimonio construido y al desempeño cotidiano. El aumento de estos costes específicos es del 13,3%.

Todos los capítulos que agrupan, dentro del balance económico, los distintos destinos que sufragan los gastos registraron subidas al cierre del pasado año. Después del mantenimiento de los bienes inmuebles, la partida que se lleva más dinero es la de la retribución al personal seglar, a la que la Diócesis dedicó 1,9 millones de euros, cerca de 100.000 euros más que en la anualidad precedente.

Le sigue de cerca el pago de las nóminas de los sacerdotes y religiosos. La Iglesia Católica distribuyó 1,8 millones de euros para los sueldos que perciben los pastores que desarrollan su labor en la provincia de Segovia, lo que supone un 6,5% más que en 2023, que en términos absolutos representa el abono de prácticamente 113.000 euros más.