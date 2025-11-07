El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de turistas visita en la Catedral de Segovia el sepulcro del infante Don Pedro. El Norte

La Iglesia de Segovia aumenta su superávit pese a la caída de los donativos

Las cuentas de la Diócesis en la provincia alcanzaron los 10,6 millones de euros el año pasado, con una mayor asignación tributaria y menos colectas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:12

«La Diócesis de Segovia gasta en lo que se necesita». Puede sonar a eslogan, pero es el resumen que hace el ecónomo, Rafael de ... Arcos, de los números que ocupan el balance de la institución correspondiente a la actividad del ejercicio 2024 y que acaba de hacer público en aras de dar cumplimiento al compromiso adquirido por la Iglesia Católica con la transparencia, en este caso financiera. Al responsable le salen las cuentas que recoge negro sobre blanco el informe económico, sobre todo porque la capacidad de financiación ha crecido de un año a otro.

