El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Visitantes en el claustro del monasterio del Parral. Antonio de Torre

Seis jerónimos mantienen en pie su orden en Segovia con la fe puesta en el relevo

Fray Andrés alude a la falta de vocaciones que ha asfixiado a un colectivo que celebra los cien años de su restauración

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:14

Comenta

El compromiso de fray Andrés, uno de los seis monjes que mantienen en pie la orden de los jerónimos en el Monasterio del Parral, es ... tal que pide hacer por teléfono la conversación en la que pone en valor el legado al que ha dedicado su vida. Tecnología para evitar distracciones –una rutina cuidada de estudio y oración, la intensidad elegida de una vida en clausura– y guardar la salud a sus 80 años de cualquier contagio. Explica el peligro de extinción de los suyos por un problema global, el de la falta de vocaciones, elevado al cuadrado en su caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  5. 5

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  6. 6

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  7. 7

    José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila
  8. 8

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  9. 9

    Valladolid exporta al mundo las primeras pistas de pádel inteligentes
  10. 10

    Los seis pasos proyectados, y ahora en suspenso, rematarían la integración ferroviaria al 70%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Seis jerónimos mantienen en pie su orden en Segovia con la fe puesta en el relevo

Seis jerónimos mantienen en pie su orden en Segovia con la fe puesta en el relevo