Sordo anuncia una «ofensiva» para garantizar el SMI por encima del 60% del salario medio El secretario general de la central sindical informa que este año concluye la vigencia por el empleo y la negociación colectiva

El Norte Segovia Jueves, 23 de octubre 2025, 09:53 Comenta Compartir

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha anunciado en Segovia una «gran ofensiva» que el sindicato lanzará en materia salarial para garantizar que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) esté por encima del 60% del salario medio. «Los salarios pactados en convenio colectivo están subiendo al 3,5% y la evolución de los salarios medios está un poco por encima, pero no sirve», apuntó.

En este sentido, en el marco de la celebración del Consejo Confederal celebrado en Segovia, informó que este año concluye la vigencia del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. «Hay que renovar uno nuevo y es muy importante porque es el que sirve para orientar la negociación de los convenios colectivos en los próximos dos o tres años», indicó, a la vez que aseguró que están a las puertas de «una de las negociaciones más relevantes a la que puede enfrentarse el sindicato», informa Ical.

En torno a la negociación colectiva, aunque la propuesta definitiva se concertará con UGT, el Consejo Confederal de CC OO avaló la necesidad de una propuesta reivindicativa de un incremento «notable» de los salarios. «Los salarios en España tienen que subir sensiblemente por encima de la inflación, tienen que garantizar que la mejora de los salarios alcanza a todos y tiene que ser compatible con una subida intensa del Salario Mínimo Interprofesional», señaló Sordó.

«Sigue habiendo una parte de los trabajadores que no llegan a fin de mes», por lo que la reivindicación se centrará en que el SMI tiene que garantizar que cualquier perceptor está por encima del 60% del salario medio, más allá del pago del IRPF. «Esto va a exigir un fuerte impulso que derivará en una subida generalizada de los salarios notablemente por encima de la inflación», añadió.

«No vamos a abandonar el intento de reducción de jornada laboral por más que haya fracaso la idea de hacerlo por ley», aseguró Sordo, mientras insistía en que no esperarán a un nuevo planteamiento de un proyecto de ley por parte del Gobierno y que conciba una mayoría parlamentaria al respecto. Por lo tanto, en el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva la reducción de jornada a 37,5 horas o menos «va a ser la reivindicación estrella de CC OO». Además, avanzó que pondrán encima de la mesa que los recursos públicos que el Gobierno utilizó para convencer a Junts que votara a favor de la reducción de jornada «se utilicen para incentivar los acuerdos de reducción de jornada en la Negociación Colectiva y los Convenios Colectivos».