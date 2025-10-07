El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fachada exterior del edificio que alberga los sindicatos en Segovia. Antonio de Torre

UGT y CC OO quieren ampliar sus espacios en la actual sede sindical de Segovia

La comunidad de usuarios del edificio situado en la avenida del Acueducto, que incluye a la Fes, urge reformas y una mayor accesibilidad

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 7 de octubre 2025, 21:01

Los sindicatos UGT y CC OO negociarán la ampliación de sus sedes en el actual edificio de la avenida del Acueducto, en Segovia, después de ... haber quedado una planta entera libre tras la reubicación de Inspección de Trabajo en otro punto de la ciudad. La comunidad de usuarios que desarrolla su actividad cotidiana en este histórico inmueble, que también incluye a la Federación Empresarial Segoviana (Fes) y la CGT, aboga por ejecutar reformas de rehabilitación del lugar, que en las últimas semanas ha sufrido algunos problemas por filtraciones de agua; y sobre todo para garantizar la accesibilidad universal.

