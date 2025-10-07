UGT y CC OO quieren ampliar sus espacios en la actual sede sindical de Segovia

Los sindicatos UGT y CC OO negociarán la ampliación de sus sedes en el actual edificio de la avenida del Acueducto, en Segovia, después de ... haber quedado una planta entera libre tras la reubicación de Inspección de Trabajo en otro punto de la ciudad. La comunidad de usuarios que desarrolla su actividad cotidiana en este histórico inmueble, que también incluye a la Federación Empresarial Segoviana (Fes) y la CGT, aboga por ejecutar reformas de rehabilitación del lugar, que en las últimas semanas ha sufrido algunos problemas por filtraciones de agua; y sobre todo para garantizar la accesibilidad universal.

Las labores de mudanza que se han llevado a cabo en los últimos días por parte de la oficina de Inspección de Trabajo han sido una sorpresa para muchos ciudadanos que precisaban sus servicios, así como para los propios inquilinos del edificio conocido como Casa Sindical Provincial, situado frente a la iglesia de San Millán y propiedad del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La delegación de inspectores en la provincia ha sido trasladada a la sede central de Correos, en el casco histórico. Ahora se encuentra en la segunda planta de este inmueble, que hasta el momento estaba sin uso.

Son varios los motivos que explican este cambio de ubicación. Según indican fuentes próximas a la operación, es una decisión que tiene que ver con la extensión el pasado mes de agosto de una nueva instrucción gubernamental, consistente en una estrategia que pretende dotar a Inspección de Trabajo de más personal, medios y recursos hasta 2027. El objetivo es modernizar el organismo estatal por medio de la especialización y formación de los funcionarios. Por otra parte, es una mudanza que se atribuye al mal estado de conservación que presentaba su sede en el edificio que también alberga los sindicatos, en plena avenida del Acueducto, debido a un problema de goteras.

La delegación provincial de Inspección de Trabajo se ha mudado al edificio de Correos situado en el recinto amurallado

«Todos los edificios necesitan un mantenimiento, sobre todo los antiguos, y por lo que sea en este no se ha hecho», especifica el secretario general de UGT en Segovia, Santiago Martínez. «Todo ha sido por un canalón atascado que no se veía, porque son tejados altos, y se ha ido acumulando agua hasta provocar una gotera», subraya a su vez el secretario provincial de CC OO, Álex Blázquez. Al situarse Inspección de Trabajo en la tercera planta, era la entidad más afectada por las filtraciones, especialmente a raíz de las intensas lluvias que se han producido en primavera y a principios del verano. Este problema fue trasladado de inmediato al Ministerio y en las últimas semanas los técnicos se han acercado al enclave céntrico de la capital para realizar los arreglos oportunos -retejado-, unas reparaciones que coincidieron en tiempo y espacio con el abandono de este edificio por parte de la delegación inspectora.

UGT y CC OO ya han mostrado su intención de ocupar el hueco que deja libre Inspección de Trabajo. La primera formación pretende aunar en esta planta sus tres federaciones: Servicios Públicos, Industria y Comercio. «Soy partidario de unificarlas todas en un mismo lugar para el mejor desarrollo del trabajo y de la atención a los afiliados», subraya Martínez. «Ahora estamos cada uno en un portal, separados», puntualiza. Por su parte, la segunda entidad plantea compartir las diferentes estancias con la otra organización sindical, así como los gastos y cuotas que están aparejados a la ampliación de la superficie ocupada.

Será una decisión que tendrán que negociar los integrantes de la comunidad de usuarios en las próximas semanas. En cualquier caso, tanto UGT como CC OO remarcan la necesidad que tienen de ampliar el espacio disponible en sus sedes, pero descartan trasladar su actividad a otros recintos, como es el hospital Policlínico de Segovia, que forma parte del patrimonio sindical acumulado. Otro de los aspectos que consideran un imperativo es la puesta en marcha de una reforma integral que garantice la accesibilidad.

«Deficiencias»

La Casa Sindical Provincial, de estilo historicista y diseñada por el arquitecto Pedro Escorial, fue construida en la década de 1950. Cuenta con más de 3.500 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y un semisótano, según detalla la Dirección General del Catastro. Aunque ha sido objeto de diferentes rehabilitaciones con el paso de los años, tanto los sindicatos como la Fes advierten de algunas «deficiencias», por lo que han solicitado al Ministerio la proyección de algunas actuaciones dirigidas a mejorar el confort y la comodidad de los empleados y ciudadanos.

«Es un edificio antiguo, pero eso no impide que se pueda trabajar en él. Hay que hacer algunas reformas, pero lógicas con motivo del paso del tiempo», subraya la federación empresarial. El listado de mejoras que contempla UGT es amplio, de ahí que haya solicitado planificar revisiones periódicas. «No hay ninguna rampa de acceso, no todo el mundo tiene ascensor; ejemplo de ello es la federación de Servicios Públicos, a la que ahora mismo una persona con discapacidad no puede subir, y también es necesario resolver el problema de la accesibilidad que hay en los baños de la planta baja», declara Martínez. Blázquez destaca las inversiones que ha efectuado CC OO estos años para una mayor conservación de los espacios, pero reconoce la necesidad de contar con dotaciones que faciliten el acceso al edificio a las personas con movilidad reducida.

Otra de las cuestiones que preocupa a la comunidad de usuarios es el estado del salón de actos, que cumple ya varios años sin uso por su deterioro y mala conservación. «Está un poquito en peor estado, lo tenemos apuntado para ver si en algún momento lo podemos arreglar», comenta el representante de CC OO en Segovia. «Está impracticable, hay goteras que provocan que, nada más encender los focos de iluminación, salte el automático», reconoce el secretario provincial de UGT. Es uno de los asuntos pendientes, el cual esperan solucionar en los próximos meses.

No será la única reparación que se impulsará al menos a corto-medio plazo. Martínez adelanta que el Gobierno tiene previsto adjudicar un proyecto de rehabilitación que pretende adaptar el edificio situado en la avenida del Acueducto a la nueva normativa en vigor sobre accesibilidad universal, lo que supondrá una importante inversión. «Está aprobado y solo falta que se saquen a licitación las obras de ejecución, que tengo entendido que será el próximo mes de enero», confía el portavoz segoviano de UGT.