Vista área del barrio de San Millán, en la capital segoviana. Antonio Tanarro
Segovia

El Ayuntamiento incentiva con ayudas la inspección en unos dos mil edificios

Urbanismo recupera la medida con 150.000 euros a gastar antes de final de año para subvencionar los informes, obligatorios

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:56

El Ayuntamiento de Segovia intenta transformar su necesidad en virtud. Ante la falta de efectivos para perseguir y sancionar a los propietarios que no cumplen ... con su obligación legal de pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE), recupera una línea de ayudas con 150.000 euros para abaratar la tarea. Una herramienta usada anteriormente por otros equipos de Gobierno municipales –no estaba en los presupuestos anteriores rechazados por la oposición– con la que pretende hacer la radiografía a más inmuebles para identificar sus necesidades de mantenimiento y conservación. A falta de palo, zanahoria.

