El Ayuntamiento incentiva con ayudas la inspección en unos dos mil edificios

El Ayuntamiento de Segovia intenta transformar su necesidad en virtud. Ante la falta de efectivos para perseguir y sancionar a los propietarios que no cumplen ... con su obligación legal de pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE), recupera una línea de ayudas con 150.000 euros para abaratar la tarea. Una herramienta usada anteriormente por otros equipos de Gobierno municipales –no estaba en los presupuestos anteriores rechazados por la oposición– con la que pretende hacer la radiografía a más inmuebles para identificar sus necesidades de mantenimiento y conservación. A falta de palo, zanahoria.

«Tenemos un parque con muchísimas viviendas de más de 40 años que tienen la obligación de hacer las Inspección y nos parece oportuno que animemos a los propietarios con unas ayudas modestas, pero que son interesantes», subraya el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, que piensa en un diagnóstico para afrontar las obras de mantenimiento posteriores. Se trata de la mayoría de edificios incluidos en el Plan Especial de Áreas Históricas –supone en torno al 60% de la ciudad–, aunque hay bloques diseminados por otros barrios como San José o La Albuera, así buena parte de la avenida de la Constitución, la zona baja de José Zorrilla o la calle San Francisco

El compromiso legal nace a partir de esos 40 años y debe repetirse cada diez. Se trata de una obligación «que a lo mejor no es conocida por muchos propietarios», matiza el concejal, y que supone que un técnico certifique el mantenimiento, la eficiencia energética o su salubridad. «Si estamos dándonos cuenta que hay muchos propietarios que tienen el edificio en unas condiciones que pudieran ser mejorables, es evidente que les tenemos que incentivar». Añade que la certificación de eficiencia energética abre las puertas a otro tipo de ayudas.

«Necesitamos que Segovia se ponga al día. No ha habido una política de seguimiento de qué edificios necesitan ITE y qué edificios la han hecho»

Los 150.000 euros destinados para este ejercicio se distribuirán en un proceso de concurrencia competitiva en el que tendrán más puntos los edificios más antiguos frente a los más modernos –algunos están cerca del siglo de vida– y los colectivos frente a los unifamiliares. Es decir, a más viviendas en el inmueble, más puntos. El calendario obliga a resolver las ayudas antes de que acabe el año. «Nos gustaría que se presentaran en el plazo de 30 días el mayor número posible de solicitudes. Si tiene éxito, que pensamos que lo va a tener, seguiríamos con esta línea de ayudas para el próximo ejercicio», asegura González-Salamanca. Las ayudas cubrirán, a priori, en torno a un tercio de la inspección. El coste del informe depende de las dimensiones del edificio; las más económicas están en algo más de mil euros.

El objetivo de meter al edificio en el escáner es buscar sus «goteras», en el sentido más amplio. La más extendida es no cumplir los requisitos de eficiencia energética, pero también se valora la estética exterior. «Eso mejorará mucho la ciudad en el momento en que se evalúe y los propietarios hagan obras de conservación». Y permite atajar a tiempo las deficiencias más importantes, las que tienen que ver con la seguridad. «Que no esperen a que sea irremediable». Tejados con goteras que en algunos casos invitan a instalarlos de cero. «No hay más que hacer un recorrido por el casco histórico para ver tejados con problemas de conservación». Edificios con carpinterías viejas de madera. «Habrá que repararlos, tanto por estética como por aislamiento».

Con este diagnóstico, González-Salamanca apuesta por la pedagogía. «El Ayuntamiento no tiene capacidad para sancionar a estos edificios que no hagan su inspección por falta de medios. Actuamos cuando ya se produce algún problema de conservación». Órdenes que imponen mejoras con la seguridad o la salubridad como argumentos. «Muchos puede que no sepan cómo está el edificio porque no se lo han planteado». Con estos mimbres, el área de Urbanismo está incrementado su personal y reorganizando sus parcelas. «Tienes que priorizar situaciones más graves. Es mucho más importante cuando hay un problema de colapso del edificio». En esa distribución de efectivos, da más importante a la tramitación de las licencias que a las ITE, reduciendo los expedientes de declaraciones responsable de 54 trámites a una docena, eliminando la comunicación a otras administraciones o peticiones complementarias. Por eso no hay multas por no pasar el ITE. «No hemos venido aquí a sancionar a nadie, es mejor incentivar. Esto es una forma positiva de llegar a los propietarios para que voluntariamente cumplan sus obligaciones legales».

El presidente del Colegio de Arquitectos de Segovia, Alberto López, da por bienvenida la partida, aunque su colectivo había pedido el doble. «Lo vemos escaso. En todo caso, es más que nada. Recuperarlo es una medida acertada». Unos incentivos que considera necesarios porque la provincia es la más «retrasada» de Castilla y León en la presentación de estas inspecciones, ya sea por la falta de sanciones o de ayudas. «Necesitamos que Segovia se ponga al día. No ha habido una política de seguimiento de qué edificios necesitan ITE y qué edificios la han hecho. Hay que exigir a la gente para que cumpla la ley». Un fin para que el aboga por usar a partes iguales la zanahoria y el palo. «La política tiene que ir de las dos manos. Hacer cumplir la ley y ayudar para que el ciudadano la cumpla».

Aunque López lamente las carencias municipales a la hora de «conocer» la situación de muchos edificios, comparte que la prioridad esté en acelerar la tramitación de licencias. «Van con muchísimo retraso, así que no me parece mal que incentive las ITE. Se ha hecho en muchos sitios. Es más importante desatascar licencias. Las inversiones requieren una respuesta rápida; si se demora uno o dos años, puede dejar de ser interesante o que al promotor le surjan oportunidades en otro sitio. Esto ha ocurrido y es muy grave. Es verdad que hay que revisar o arreglar edificios, pero no quita inversiones que vienen para crear riqueza».