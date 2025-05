«El Diálogo Social está en plena forma y Segovia tiene que aprovecharlo»

Santiago Martínez cumplió 62 años el pasado 7 de mayo. El regalo en forma de responsabilidad le vino tres días después, cuando fue elegido nuevo ... secretario general de Unión General de Trabajadores (UGT) en la provincia de Segovia. El sindicato abre una nueva etapa con el responsable de la Federación de Servicios Públicos al frente tras un periplo de titubeos en el liderazgo. Designado por el 67,3% de los votos como la persona que ha de dotar de estabilidad a la organización y marcar su paso durante los cuatro años que tiene por delante, algunos de los desafíos a los que se va a enfrentar tienen que ver con la proyección de la imagen del sindicato, empezando por «abrir las puertas de esta casa del pueblo a jóvenes y mayores». Y para que sea acogedora, Martínez trabaja ya en reformar la sede del edificio sindical en la avenida del Acueducto.

-UGT buscaba en Segovia una cabeza visible después de años de cierta inestabilidad y le ha elegido a usted para asentar una dirección y unos objetivos.

-Eso es lo que se quiere, estabilidad al frente y para ello me han elegido. Hemos tenido años difíciles por falta de coordinación y de trabajo colaborativo. No voy a perder un segundo pensando cómo se llegó a esa situación; sino que ya estoy concentrado en empezar a trabajar para mejorar y hacer evolucionar el sindicato.

-¿Cómo lo va a hacer?

-Aprovechando el buen momento que viven las relaciones personales para dar un impulso a la organización. Además, cuento con la ayuda de la ejecutiva regional y de los compañeros de Segovia. Hay un buen clima que hace cuatro años no existía.

-Tendrá por delante muchos retos, pero ¿cuáles serían los más inmediatos?

-Hay que empezar por las propias instalaciones de la sede. El edificio tiene más de setenta años y arrastra carencias y deficiencias graves, que ya se las he trasladado a la subdelegada del Gobierno, por las que la Inspección de Trabajo lo abandonó. Necesita reformas, comenzando por la cubierta. Me he empeñado en constituir una comunidad de usuarios para poder solicitar ayudas económicas para rehabilitar el edificio. En otros lugares ya lo han hecho así. También hay un proyecto de accesibilidad que ha aprobado el Ministerio. No es de recibo que este inmueble público, en pleno siglo XXI, se mantenga al margen de la ley para personas con movilidad reducida. Faltaría solicitar la licencia de obras al Ayuntamiento de Segovia para que sea un lugar accesible desde la calle y en todos los espacios mediante rampas. Incluye rehabilitar el salón de actos y los aseos.

-En su intervención nada más ser nombrado secretario general de UGT en la provincia, hizo hincapié en retener el talento joven. ¿Es este otro de los objetivos principales que se plantea para los cuatro años venideros? ¿Qué medidas pueden adoptarse para lograrlo?

-Sí, pretendo abrir el sindicato a los jóvenes y a los mayores. La formación es importantísima para retener el talento de la juventud. Eso pasa por hacer valer el Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Empresarial de Castilla y León, cuyo horizonte temporal es 2027, y usarlo para el retorno y el empleo del talento joven. Todo ello se enmarca a su vez en el Diálogo Social, que está en plena forma en la comunidad. Tenemos que aprovechar ese momento en Segovia.

-¿Cree que la estabilidad que pretende para el sindicato tras esos años de zozobras se traducirá en un repunte de la representatividad?

-Confío que sí. Me debo también a unas directrices superiores [Ríe]. Por ejemplo, en la ONCE ya tenemos una gran representación; en la Junta, cuando se celebraron las elecciones sindicales, también obtuvimos mayoría.

-¿En qué consiste el centro de formación que anunció tras su elección?

-Es un centro de formación para delegados y agentes sindicales. La formación es un pilar fundamental, es clave para la empleabilidad. Necesitamos tener una gran formación técnica y psicológica para prestar el asesoramiento adecuado a cada situación conflictiva que se puedan encontrar. También es clave trabajar en la prevención de riesgos laborales que surgen en la modernización que vive la economía global en la actualidad. Con la digitalización y robotización en las empresas los trabajadores sufren cada vez más el estrés digital. Hay que aplicar medidas para mejorar las condiciones laborales en este sentido y garantizar el derecho a la desconexión.

-¿Qué conflictos laborales ve que hay a día de hoy y qué frentes tiene abiertos UGT en la provincia?

-Cuando antes hablaba del bueno momento del Diálogo Social en Castilla y León y de aprovecharlo en Segovia era, en parte, por esos conflictos laborales que hay, como el que afecta al personal del Ayuntamiento de la ciudad. No puede ser que llevemos dos años sin que se dirija a nosotros para hablar de los problemas de los trabajadores o del traslado al CIDE, por ejemplo, que no reúne las condiciones para trabajar. No tiene ascensor, la iluminación es deficiente, no está bien acondicionado, se está usando mobiliario viejo... se están haciendo chapuzas. Creo que la corporación está todavía como en periodo de rodaje y va a trompicones. La falta de experiencia en la gestión de los servicios municipales les está dificultando manejarlo. Los propios empleados del Ayuntamiento son los que han decidido movilizarse para hacer ver sus problemas, entre los que está la falta de diálogo. UGT estará apoyándoles en la protesta del día 22. Hay falta de gestión de cuestiones básicas como el material (folios, papel higiénico, etcétera) o el mantenimiento de los vehículos.

-Usted se ha quejado también de que el personal del Ayuntamiento de Segovia no pasa un reconocimiento médico o ginecólogo desde hace dos años.

-Sí. No se hacen desde hace dos años. Al parecer, el Ayuntamiento, sin consultar a nadie, ha contratado un servicio ajeno de prevención para controlar las bajas, que son bajas justificadas médicas, no absentismo como han dicho. Otra privatización como la del servicio de recogida de basuras y limpieza, que es otro conflicto laboral que está abierto. Como representante de los servicios públicos, siempre he estado en desacuerdo con su privatización.

-UGT es uno de los agentes participantes en la mesa del Plan Territorial de Fomento para la provincia. ¿Está de acuerdo con los pasos que se van dando?

-Las áreas seleccionadas tienen sus razones de ser. El nordeste se eligió por ser la comarca más despoblada, porque una de las premisas que aportábamos es que el plan de industrialización debía llevar aparejado un plan de rehabilitación o construcción de vivienda. La otra zona se sitúa en el entorno de la capital y sus alrededores y se escogió por los servicios con los que ya cuenta y la proximidad a Madrid. Además, se contemplan medidas transversales, como bonificaciones a empresas, para paliar la falta de suelo industrial. Una de nuestras propuestas es crear un gran centro de dinamización de innovación y modernización de la tecnología en las empresas.