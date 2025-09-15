El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bloque de viviendas de La Albuera. Antonio de Torre

En torno al 85% de los edificios pasa el examen, aunque haya defectos

«Es muy importante que, igual que hacemos una inspección del automóvil, lo hagamos con nuestro edificio», dice el presidente del Colegio de Arquitectos de Segovia

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:58

La Inspección Técnica de Edificios evalúa la seguridad, desde su conversación a su estado estructural o de salubridad, mientras que el Informe de Evaluación de ... Edificios, que va un paso más allá, suma aspectos como la eficiencia energética o la accesibilidad y acredita para solicitar ayudas en ellos. Castilla y León cuenta con un documento único que abarca ambos. «Es muy importante que igual que hacemos una inspección periódica de nuestro automóvil lo hagamos con nuestro edificio», subraya el presidente del Colegio de Arquitectos de Segovia, Alberto López. No hay que tener miedo al trámite, pues la ratio de aprobados es del 85%. «En general, hay defectos que no hacen que la inspección sea desfavorable». Como con el coche: faltas subsanables a la espera del siguiente examen. «Es una herramienta muy útil para decidir a qué dedicar el dinero de las cuotas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  4. 4

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  5. 5

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  6. 6

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  7. 7

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  8. 8

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  9. 9 La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España
  10. 10

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla En torno al 85% de los edificios pasa el examen, aunque haya defectos

En torno al 85% de los edificios pasa el examen, aunque haya defectos