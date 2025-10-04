La Segoviana confía en La Albuera para no desengancharse del tren de cabeza

La Gimnástica Segoviana recibe este sábado (18:00 horas) en La Albuera al Coruxo, un clásico del fútbol modesto ante el que ya batalló años ... atrás, con la lección, tras un mes de temporada en el grupo I de Segunda RFEF, de que pelear por la cabeza, por el único puesto de ascenso directo, requerirá dejarse muy pocos puntos por el camino. Tras un empate y una derrota en su dos primeros desplazamientos, los azulgranas aspiran ante los gallegos a sumar su tercera victoria en tres partidos en su campo y, cuanto menos, que no se agrande la brecha de cinco puntos con los líderes, Deportivo Fabril y Real Ávila, que tienen compromisos a priori asequibles ante recién ascendidos como Astorga y Ourense.

El partido pondrá a prueba la reacción del vestuario azulgrana tras caer ante el Numancia con un gol en el descuento. «Perder no le gusta nadie. Y de la manera que lo hicimos, a última hora, parece que duele más», reconoce el técnico de la Segoviana, Iñaki Bea, que subraya los méritos de los suyos «Es para estar orgullosos. En el minuto 85 yo decía que había que guardar el empate, pero lo que más me gusta de este equipo es la inconsciencia de estos jugadores en ciertos momentos, que no les puede el miedo escénico». Algo que, analiza sonriente, da problemas. «Lo que me menos me gusta es también la inconsciencia. Pero es que es muy difícil frenar eso y tampoco quiero. El equipo ha demostrado que tiene señas de identidad y es mucho más fácil levantarse».

Así las cosas, el resultado condiciona en análisis. «Si empatamos a cero, el discurso posiblemente cambiaría. A mí me gusta mucho lo que he visto. Es más, yo creo que perdemos porque nos vemos tan sumamente superiores entre el minuto 85 y el 93 ante un equipo que nos está defendiendo con nueve jugadores a 30 metros de su portería… Simplemente tenemos que felicitar a los nuestros por ser tan valientes y por creer tanto en lo que planteamos en el día a día», explica Iñaki Bea.

Bea no esconde que el Coruxo es un prodigio de estabilidad en un panorama tan cambiante. «Yo creo que es el equipo que más años lleva entre Segunda B y Segunda RFEF, por decirlo de alguna manera, de España, haciendo las cosas muy bien». Espera a un rival menos propositivo que la Sarriana, el último local en La Albuera, que tuteó los suyos en la primera parte para caer por puro sometimiento en el tramo final. «Nos va a costar, vamos a tener que sacar nuestra mejor versión. Alterna gente con muchísimo poso con chavales muy jóvenes que tienen muchísimo talento. Creo que el peso del partido lo vamos a tener nosotros». Eso sí, avisa, que hará falta «paciencia y picar mucha piedra» ante un rival cómodo en varios registros. «Puede tener el balón, pero también te lo puede dar y te puede hacer daño». Destaca a Sola como un delantero «que va a correr a todas y va a estar siempre predispuesto a salir a la contra». La experiencia de otro atacante, David Añón. Y el desparpajo de canteranos del Deportivo de La Coruña. Por eso, avisa: «Hay que tener mucho cuidado con las pérdidas».