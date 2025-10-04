El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iñaki Bea, durante el partido del domingo pasado en Soria. Juan Martín/Gimnástica Segoviana

La Segoviana confía en La Albuera para no desengancharse del tren de cabeza

Iñaki Bea elogia a los suyos por su valentía en la derrota de Soria y avisa de que hará falta «paciencia y picar piedra» para ganar al Coruxo

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:02

La Gimnástica Segoviana recibe este sábado (18:00 horas) en La Albuera al Coruxo, un clásico del fútbol modesto ante el que ya batalló años ... atrás, con la lección, tras un mes de temporada en el grupo I de Segunda RFEF, de que pelear por la cabeza, por el único puesto de ascenso directo, requerirá dejarse muy pocos puntos por el camino. Tras un empate y una derrota en su dos primeros desplazamientos, los azulgranas aspiran ante los gallegos a sumar su tercera victoria en tres partidos en su campo y, cuanto menos, que no se agrande la brecha de cinco puntos con los líderes, Deportivo Fabril y Real Ávila, que tienen compromisos a priori asequibles ante recién ascendidos como Astorga y Ourense.

