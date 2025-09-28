«Es una mierda perder, pero hemos sido un equipo muy reconocible» Iñaki Bea lamenta la derrota y recuerda su etapa en Soria: «Aquí he llorado mucho, se me quitaron las ganas de entrenar»

El Norte Segovia Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:37 | Actualizado 22:38h. Comenta Compartir

Iñaki Bea, entrenador de la Gimnástica Segoviana, fue uno de los protagonistas del encuentro en Los Pajaritos, con cruce de insultos con aficionados sorianos y una rueda de prensa en la que recordó lo mal que lo pasó durante su etapa como entrenador del equipo rojillo. Afirmó que su caso no es el único, que hay jugadores que se marcharon del Numancia como ídolos y que «ya igual no les gusta tanto venir por Soria» al considerar que se ha devaluado la marca del conjunto soriano.

El técnico azulgrana hizo autocrítica, reconoció que en Soria «he llorado mucho» pero señaló que «a mí aquí a mí se me ha maltratado muchísimo». No acabó ahí su desahogo. «Yo aquí he llorado mucho y esto lo necesitaba decir, porque soy humano, demasiado humano, demasiado emocional y lo pasé de puta pena. Tuve una depresión y me quitaron las ganas de entrenar». añadió. Por último, pidió a la afición del Numancia que valore los puntos conseguidos, incluso los de un empate, y aseguró que con tan solo uno más hace tres temporadas el equipo rojillo estaría ahora en Primera Federación.

Sobre la derrota de su equipo, la primera que sufre como entrenador de la Gimnástica Segoviana, Bea explicó que el choque «estaba para que el que se equivocara se decantara para el otro lado» y lamentó que su equipo cometió «un error en la segunda jugada». A partir de ahí, aceptó que «lo que pasa en el área» forma parte del juego, pero insistió en que la Segoviana debe ser «mucho más contundente» en el control de segundas jugadas y pérdidas en el centro del campo, especialmente «en el minuto noventa».

Pese al golpe, el entrenador felicitó a sus futbolistas por su rendimiento en Los Pajaritos: «Hemos sido un equipo profundo, valiente y con muchísima hambre». Remarcó que su propuesta es «de rock and roll», con presencia en campo rival y asunción de riesgos y que ese estilo, con mucha gente joven, «a veces pasa factura». Admitió que la derrota duele —«perder es una putada», llegó a decir—, pero defendió que las sensaciones fueron «muy buenas» y que el partido debe servir de aprendizaje para el crecimiento del equipo.

El técnico también puso el resultado en contexto presupuestario: «No podemos pelear a nivel de presupuesto y de jugadores con el Numancia» señaló, aunque matizó que «no cambiaría ni un jugador» de los suyos y valoró el «día a día» del grupo.

Sobre incidencias, informó de que Josep Jaume pidió el cambio «por precaución» debido a molestias en el gemelo y destacó el desempeño de Silva como central, una posición poco habitual para el argentino, la buena entrada de Morata y el debut de Juanma, un sub-23 «con desparpajo».

Pese a la derrota, el técnico dijo que la Segoviana marcha por el buen camino y habló de las expectativas del club. «Tenemos un grupo de trabajo que a la larga nos va a ir bien. ¿Dónde estaremos? No lo sé, pero hay una cosa muy clara que tenemos en Segovia, que es expectativa realidad. Sé que la expectativa no es el ascenso, pero sí queremos ascender y la realidad es otra. Vamos en el buen camino, vamos a seguirlo», declaró en la rueda de prensa de Los Pajaritos.

Temas

Gimnástica Segoviana