Un partido de 'play-off' en septiembre con el peor de los finales

El nivel del grupo I de Primera RFEF está tan alto que el Numancia, el club para el que la vida se resume en ascender ... a Primera RFEF o fracasar, se vio en el descuento a siete puntos de la cabeza, de la única plaza de promoción directa, tras apenas un mes de liga. Porque lo que ayer se vivió en Los Pajaritos fue un partido de 'play-off' en pleno septiembre: nada que regalar, intensidad en cada lance, ausencia de acierto. Faltaba el final dramático, pero llegó en una incorporación de Álex Gil por la banda izquierda para ganar línea de fondo y sacar un globo tímido a la divisoria del área chica. Salió con dudas Carmona, que ni se la quedó ni la despejó. Una delicatessen para Jony, el nueve, que embocó a placer con la cabeza ante un Chupo vendido por envergadura. Una victoria que sana a los sorianos, que llegaban con una victoria en las tres citas previas, y deja a la Segoviana con la frustración de no haber trasladado al marcador sus ocasiones en una tarde en la que, aunque fuera a los puntos, fue mejor.

Numancia Joel Jiménez, Marcos Sánchez, Carlos Gutiérerz, Danese, Fermín, Néstor, Moustapha, Juanco, Héctor Peña, Hugo Matos y Jony. 1 - 0 Segoviana Carmona, Iker, Silva, Josep Jaume, Rubén, René, Diego Campo, Ayán, Ivo, Javi Borrego y Álex Castro. Cambios Numancia: Dani García por Hugo Matos (min. 64), Álex Gil por Juancho (min. 64), Yannick por Néstor (min. 72) y Óscar de Frutos por Jony (min. 95).

Cambios Segoviana: Marc Tenas por Ivo (min. 55), Morata por Josep (min. 66), Fer Llorente por René (min. 66), Samu Manchón por Ayán (min. 78) y Juanma por Borrego (min. 78)

Goles: 1-0 Jony (min 94)

Árbitro: Manuel Ramírez (Andalucía). Amonestó con amaarilla a Juancho, Gutiérrez, Danese y Delgado por el Numancia; a Borrego y Castro por la Segoviana, además de expulsar a su segundo entrenador.

Otros datos: Los Pajaritos. 2.306 espectadores.

Iñaki Bea cambió su dibujo de dos delanteros por un formato móvil de 4-2-3-1, con Ivo, titular por primera vez, detrás de Álex Castro, que salió al campo prácticamente por amarilla tras una entrada tardía, taras de atacante. Algo parecido planteaba el Numancia, con Jony en punta y creadores por detrás como Juancho, con la misión del último pase. El técnico vasco tenía claro que la gran amenaza soriana estaba en castigar el espacio entre líneas, de ahí su apuesta por un dibujo más compacto. Ambos buscaban lo mismo: someter al rival a través de su dominio posicional y dar con la tecla en los últimos metros. Una apuesta azulgrana más conservadora que en Valladolid, donde fue a tumba abierta con la presión alta, un arma que, sí, utilizó, pero de forma más dosificada.

Fue una prueba de fuego para Silva como central en lugar de Morata y la desempeñó con solvencia. Sin miedo en los cortes, bien colocado. Hasta tuvo la primera ocasión al remachar a bocajarro en área chica una falta frontal servida por Diego Campo, demasiado forzado para coger puerta. Un aviso que replicó el Numancia con una conducción de Héctor Peña, que aprovechó el repliegue de una defensa que se echaba demasiado para atrás para entrar en el área y ensayar un disparo con pólvora que cruzó en exceso. Los pocos momentos destacables de un partido plomizo de centro del campo, lleno de impotencias, como los problemas de Joel para sacar en largo desde su portería ante la presión azulgrana, una carencia con la que se ensañaba la grada con sus reiterados murmullos.

La Sego fue creciendo en el partido con su fortaleza de las jornadas previas: la banda derecha. De ahí salió en los primeros compases un centro pasado al segundo palo que Borrego, que también se estrenaba como titular, disparó de primeras muy lejos de radar. Fiel a su estilo: golazo o al anfiteatro. La conducción de Ayán, que también incordiaba a pie cambiado por la izquierda, y las incorporaciones de Iker inclinaron poco a poco el campo ante una defensa bien construida, con suficiente cintura para no romperse. Empezaron a acumularse los córners de Diego Campo por la derecha, pero ninguno pasó de peligro potencial. Hasta brindaron al Numancia una transición peligrosa de Diego Matos que cortó en falta Silva. Por ahí, en el flanco izquierdo, combinaría con Fermín, el lateral, para dejar solo a Juancho en el punto de penalti, pero no vio puerta. A la postre, los locales terminaron mejor los 45 minutos iniciales, que despidieron con un susto de Jony tras un buen movimiento de nueve, girándose en la frontal para otro disparo desviado, como todos los de una primera parte sin tiros a puerta, síntoma de diversión.

Si acaso, el Numancia así algo más ambicioso de vestuarios, pero fue Bea quien movió el árbol y recuperó su 4-4-2 sacando a Marc Tenas y prescindiendo de Ivo, pese a que Borrego tenía la amarilla. Una confianza a la que respondió el charro con sus mejores minutos de la temporada, conduciendo con intención desde la izquierda, sirviendo centros que eran invitaciones al gol. Por momentos, lo que era un partido disputado en escasos 20 metros amenazó con romperse, algo que estuvo cerca de aprovechar la Sego en un centro desde la derecha al primer palo. No llegó Castro, pero el rechace le cayó a Borrego, que se la cedió a Tenas en el corazón del área, una asistencia que vio cuando ya era tarde. Más clara fue la siguiente, por la otra banda: servicio de Borrego, toque hacia atrás desde Ayán casi en línea de fondo para que el disparo de Castro, con la pelota cosida, lo taponase salvador Danese. Fue la mejor bala visitante.

Los cambios fueron un refresco nominal, pero no cambió el dibujo. Así salió Morata por Josep, lesionado, una merma importante en una línea con los efectivos justos. En un ejemplo de la importancia de lo que había en juego, ambos equipos seguían sus secuencias con el rival pidiendo asistencia. Si el árbitro no para, todo vale, como en un partido de 'play off'. Del juego ordinario no cabía albergar esperanzas, pero siempre había un córner, un error en la salida. Todo vale para abrir la lata un día clave.

El Numancia lo intentaba con las internadas de Marcos Sánchez desde la derecha, que luego erraba al sacar de banda, pero la primera parada de un portero no llegaría hasta la de Carona en dos tiempos para atajar un servicio de Peña desde la frontal. Se agotaba el tiempo regular y la Sego no cejaba en acumular efectivos en campo rival mientras tenía la prudencia de dar un patadón tras un córner frustrado para evitar la contra de los disgustos. Y lo cierto es que el tortazo pudo caer para cualquier lado porque, aún en el tiempo reglamentario, una internada de Iker se envenenó tras desviar en un defensa y si el rechace hubiera ido a otro sitio pudo significar perfectamente el 0-1. Que también pudo llegar en un disparo contra el lateral de la red de Álex Castro tras un mal despeje de Joel al disparo lejano de Diego Campo, la única ve que usó los guantes. Pero fue un 1-0. Un gol, el de Jony, que puede marcar en mayo la diferencia entre sonrisas y lágrimas entre dos equipos a los que hace dos años solo separó un suspiro.