El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josep Jaume despeja el balón durante una jugada ante el Numancia. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

Un partido de 'play-off' en septiembre con el peor de los finales

El Numancia logra un triunfo sanador ante la Sego con un tanto de Jony, que solo tuvo que empujar sobre la línea un error de Carmona a la hora de atajar el balón

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:16

El nivel del grupo I de Primera RFEF está tan alto que el Numancia, el club para el que la vida se resume en ascender ... a Primera RFEF o fracasar, se vio en el descuento a siete puntos de la cabeza, de la única plaza de promoción directa, tras apenas un mes de liga. Porque lo que ayer se vivió en Los Pajaritos fue un partido de 'play-off' en pleno septiembre: nada que regalar, intensidad en cada lance, ausencia de acierto. Faltaba el final dramático, pero llegó en una incorporación de Álex Gil por la banda izquierda para ganar línea de fondo y sacar un globo tímido a la divisoria del área chica. Salió con dudas Carmona, que ni se la quedó ni la despejó. Una delicatessen para Jony, el nueve, que embocó a placer con la cabeza ante un Chupo vendido por envergadura. Una victoria que sana a los sorianos, que llegaban con una victoria en las tres citas previas, y deja a la Segoviana con la frustración de no haber trasladado al marcador sus ocasiones en una tarde en la que, aunque fuera a los puntos, fue mejor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    La agenda de la ministra de Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  4. 4

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  5. 5 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  6. 6

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  7. 7

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  8. 8

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara
  9. 9

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  10. 10 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un partido de 'play-off' en septiembre con el peor de los finales

Un partido de &#039;play-off&#039; en septiembre con el peor de los finales