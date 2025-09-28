Los mejores de la Segoviana en la derrota en Soria
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Segovia
Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:32
La Gimnástica Segoviana sufrió primera derrota de la temporada en Soria ante el Numancia con un gol del conjunto rojillo en el tiempo de ... descuento.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
1
Carmona
Estuvo muy sólido durante todo el partido, pero su falta de contundencia en el 1-0 condenó al equipo.
-
2
Iker
Buen partido, tanto en defensa como en ataque, aunque sin mucha precisión en sus centros al área.
-
3
Silva
Menos exigido de lo previsto como central, resolvió son sobriedad. Bien en la salida de balón.
-
4
Josep Jaume
De menos a más. Un ejemplo de buena colocación en el eje de la zaga. Acabó sustituido por lesión.
-
3
Rubén
Su mejor partido de la temporada. Apenas sufrió en defensa y ayudó mucho en la salida de balón.
-
3
Diego Campo
Muy buena primera parte. En la segunda no fue tan diferencial, pero estuvo a gran nivel.
-
3
René
Grandísima primera parte. Omnipresente y ganando muchos duelos aéreos. En la segunda parte se desinfló.
-
2
Ayán
Lo intentó una y otra vez. Fue capaz de desbordar y eligió bien, pero no estuvo acertado en los centros.
-
2
Ivo
Tuvas pocos oportunidades de recibir el balón en zona de tres cuartos. No pudo marcar diferencias.
-
2
Javi Borrego
Más intermitente que Ayán, tampoco estuvo acertado en sus intentos de desborde al lateral rival.
-
3
Álex Castro
El trabajo físico habitual pegándose con los centrales. Tuvo dos claras y las dos las falló.
Los cambios
-
2
Marc Tenas
Encontró huecos en la mediapunta. Estuvo bien.
-
2
Fer Llorente
Su calidad se nota cada vez que toca el balón. Buenos minutos.
-
1
Morata
Algo impreciso con el balón en los pies. No desentonó en defensa.
-
1
Samu Manchón
Tuvo poco tiempo. Poca incidencia en el juego.
-
1
Juanma Domínguez
Debutó y tuvo un par de ocasiones de encarar.
