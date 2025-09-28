Los mejores de la Segoviana en la derrota en Soria

La Gimnástica Segoviana sufrió primera derrota de la temporada en Soria ante el Numancia con un gol del conjunto rojillo en el tiempo de ... descuento.

A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.

1 Carmona

Estuvo muy sólido durante todo el partido, pero su falta de contundencia en el 1-0 condenó al equipo.

2 Iker

Buen partido, tanto en defensa como en ataque, aunque sin mucha precisión en sus centros al área.

3 Silva

Menos exigido de lo previsto como central, resolvió son sobriedad. Bien en la salida de balón.

4 Josep Jaume

De menos a más. Un ejemplo de buena colocación en el eje de la zaga. Acabó sustituido por lesión.

3 Rubén

Su mejor partido de la temporada. Apenas sufrió en defensa y ayudó mucho en la salida de balón.

3 Diego Campo

Muy buena primera parte. En la segunda no fue tan diferencial, pero estuvo a gran nivel.

3 René

Grandísima primera parte. Omnipresente y ganando muchos duelos aéreos. En la segunda parte se desinfló.

2 Ayán

Lo intentó una y otra vez. Fue capaz de desbordar y eligió bien, pero no estuvo acertado en los centros.

2 Ivo

Tuvas pocos oportunidades de recibir el balón en zona de tres cuartos. No pudo marcar diferencias.

2 Javi Borrego

Más intermitente que Ayán, tampoco estuvo acertado en sus intentos de desborde al lateral rival.

3 Álex Castro

El trabajo físico habitual pegándose con los centrales. Tuvo dos claras y las dos las falló.

Los cambios

2 Marc Tenas

Encontró huecos en la mediapunta. Estuvo bien.

2 Fer Llorente

Su calidad se nota cada vez que toca el balón. Buenos minutos.

1 Morata

Algo impreciso con el balón en los pies. No desentonó en defensa.

1 Samu Manchón

Tuvo poco tiempo. Poca incidencia en el juego.

1 Juanma Domínguez

Debutó y tuvo un par de ocasiones de encarar.