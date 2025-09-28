El doloroso regreso de Iñaki Bea a Soria El Numancia despidió en 2023 al técnico de la Sego cuando era noveno, acabó descendiendo y este domingo recibe a su equipo tras un mal inicio de liga

Luis Javier González Segovia Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:15 Comenta Compartir

La narrativa del deporte está llena de maldiciones. El béisbol, uno de los más antiguos, tiene dos que han dado para largo. Los 86 años de los Boston Red Sox sin ganar las Series Mundiales en EE UU tras regalar a su mejor jugador, Babe Ruth, a los New York Yankees, su eterno rival. O los 108 de los Chicago Cubs tras el conjuro de un aficionado al que echaron del estadio por el olor de la cabra que le acompañaba. Son los cuentos de entidades, al fin y al cabo, mal dirigidas. Pero han perdurado. El Numancia, un equipo con tres temporadas en Primera División y que se cayó de Segunda en plena pandemia, sigue sin tocar suelo. Una historia en la que participó Iñaki Bea, destituido en Primera RFEF en 2023 con el equipo noveno a cuatro jornadas del final de liga.

Tras su marcha, cayó a Segunda RFEF tras sumar un punto de los últimos doce, un pozo del que no logra salir. En 2024 llegó líder en la última jornada para perder 5-0 en Cáceres y facilitar el ascenso de la Segoviana, el día más feliz de su historia. El año pasado, perdió la final del 'play off' con un gol del Teruel en el descuento. Este domingo por la tarde (17:00 horas) se reencuentran en Los Pajaritos un club con un pasado glorioso y un entrenador al que hizo tanto daño que celebró aquel descenso tomándose una botella de vino. Un Numancia que ya se ha dejado cinco puntos ante una Gimnástica que se pega al tren de cabeza con siete de nueve.

«Cuando el equipo va sacando buenos resultados, todo favorece. Es mucho más difícil gestionar una derrota que una victoria», resume Iñaki Bea por el triunfo en Segovia ante la Sarriana y la derrota del Numancia en Bergantiños, a la que hay que añadir otro empate en Villaviciosa ante el Lealtad para un equipo que, eso sí, ganó su único partido como local ante el filial del Racing. «Estamos ilusionados, sabiendo que vamos a un campo complicado ante un histórico, con un presupuesto alto, solo piensan en ascender». El precedente de la temporada 2023-24 en el grupo V de Segunda RFEF fue repartido: los azulgranas inauguraron el curso con un 2-0 en La Albuera y cayeron 3-1 en Soria en enero.

«Un rival peligroso»

Bea elogia la calidad del Numancia, con jugadores «muy fuertes y de muchísimo desborde» en su zona de finalización, y «las ideas muy claras» de su entrenador, Abel Segovia, con un ascenso con el Antequera en su currículo. Un «hombre de fútbol» cuyo empleo podría peligrar, dados los precedentes. «Tiene la obligatoriedad de salir a ganar, pero es un equipo que no se pone nervioso y sabe manejar muy bien los tiempos de partido».

La teoría apunta a una batalla en el centro del campo, una parcela en la que el técnico destaca el «músculo» numantino. «Tenemos que evitar hacernos largos. Con espacios, como encuentren esas zonas a los lados de nuestros mediocentros, es un rival peligroso porque tiene delanteros de los que te puedes permitir cuando tienes muy buen presupuesto. Necesitan poco para meter gol».

La Segoviana no contará con Pau Miguélez tras sus molestias en el bíceps femoral que forzaron su sustitución en el descanso del último partido. «Es mucho mejor prevenir que intentar arriesgar». Ante la circunstancia, apeló a «la tranquilidad de sobra conocida» por su fondo de armario. «Tengo una plantilla amplia. Prácticamente todos han jugado. Los cinco cambios nos han dado en todos los partidos. Tenemos que estar tranquilos. Pensar que tenemos bajas sería una excusa bastante barata». Así, sin nada que esconder, se enfrenta a su pasado.

Comenta Reporta un error