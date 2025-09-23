El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javi Borrego y Samu Manchón celebran el gol conseguido ante la Sarriana. Antonio Tanarro

El reparto total del gol en la Segoviana

Los seis tantos anotados en tres jornadas por los azulgranas llevan seis firmas distintas: René, Morata, Ivo, Álex Castro, Josep y Samu Manchón

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:20

Si el gol es un estado de ánimo, la Gimnástica Segoviana tiene tras apenas tres jornadas de competición a seis jugadores felices. El equipo de ... Iñaki Bea ha llevado la teoría de repartir la tarea a la máxima expresión práctica, pues sus seis primeras dianas del campeonato llevan la firma de seis futbolistas distintos, una representación que, además, incluye a todas las líneas. Habrá que esperar, pues, unas jornadas más para saber quién es el hombre gol de la temporada en el regreso del club a Segunda RFEF. Si lo hay. Porque hasta el momento han anotado más los centrales que los delanteros.

