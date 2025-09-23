El reparto total del gol en la Segoviana

Si el gol es un estado de ánimo, la Gimnástica Segoviana tiene tras apenas tres jornadas de competición a seis jugadores felices. El equipo de ... Iñaki Bea ha llevado la teoría de repartir la tarea a la máxima expresión práctica, pues sus seis primeras dianas del campeonato llevan la firma de seis futbolistas distintos, una representación que, además, incluye a todas las líneas. Habrá que esperar, pues, unas jornadas más para saber quién es el hombre gol de la temporada en el regreso del club a Segunda RFEF. Si lo hay. Porque hasta el momento han anotado más los centrales que los delanteros.

La llegada de la competición oficial ha alterado la dinámica de la pretemporada, en la que Álex Castro se destacó como goleador de la Segoviana con cinco tantos. Algo que también se explica porque fue el primer fichaje y sus compañeros en la delantera, Marc Tenas y Pau Miguélez, llegaron con el paso de las semanas. Ese tiempo de más le ha hecho partir en situación de ventaja frente a ellos, pues es el único que ha jugado los tres partidos de inicio y ha generado un volumen muy grande de ocasiones, una presencia que va más allá de los números. Marcó el 1-1 en Valladolid, pero ante el Sámano cedió a Miguélez el lanzamiento de un penalti por mano que él había provocado y ante la Sarriana se fue de vacío, pero pudo haber marcado perfectamente un hat-trick. Tenas apenas jugó cuarto de hora testimonial en la primera jornada y Miguélez dejó el partido del domingo en el descanso por una sobrecarga en el bíceps femoral que el cuerpo técnico no prevé que vaya más allá. Castro parece asentado, pues Bea no duda en poner a Miguélez a la izquierda, pero lo normal es que la cifra de goleadores no tarde en sumar a los otros dos atacantes.

Así que, de los seis goles, solo uno lo ha firmado un delantero. El primero lo marcó René tras recoger un rechace en el área y sirvió para abrir la lata ante el Sámano. Después, llegaron más. El que marcó Morata de cabeza en un córner. Y el que sumó Ivo en un mano a mano, asistido por un pase magistral de Silva desde su atalaya de central. Desde la zaga llegó el siguiente, Josep, que se anticipó en el primer palo para cabecear con fuerza una falta servida por Diego Campo desde el flanco derecho en los Anexos de José Zorilla. El más valioso fue el último, el de Samu Manchón en el minuto 85 para poner fin a los milagros de Fernando, el portero de la Sarriana. Lo es porque transformó un empate en victoria. Aunque todavía hubo tiempo para que Castro viera cómo la defensa le sacaba otro tiro bajo palos.

La Segoviana también repartió el gol de inicio el curso pasado, pero no con la misma pureza. La cuenta la abriría Davo con un tanto que valió los tres puntos en Amorebieta. El gallego también marcaría el segundo, una semana después en La Albuera ante la Ponferradina, pero se pasaría unas semanas en barbecho en las que sumaron Rubén, Sergi Molina y Berlanga, por partida doble. Las primeras seis dianas tuvieron cuatro firmas y tardaron siete jornadas en llegar. Solo uno de ellos, Chupo, sigue en la plantilla. Lo que explica que todos los anotadores del curso actual sean recién llegados. Tipos felices con su primer gol con la camiseta azulgrana, salvo Ivo, que ya mojó en su anterior etapa con el club en Segunda RFEF.

Han llegado los goles porque los dos partidos de La Albuera han sido monólogos de ocasiones azulgranas. El quiz de la cuestión en los duelos ante Sámano y Sarriana estaba sencillamente en la finalización de los locales: si podrían marcar y cuándo. Que el 1-0 ante los cántabros llegara al inicio de la segunda parte relajó las hostilidades, pero el empate que no terminaba de romperse llevó a los gallegos a padecer un auténtico asedio. La diferencia de nivel fue tal que dio igual la falta de acierto, desde los fallos en el remate a las hazañas del portero: el gol llegó por su propio peso. El tiempo dirá si ese abismo entre equipos es mérito de la Segoviana o demérito de los recién ascendidos. Las siguientes visitas, de Coruxo y Real Ávila, ayudarán a dar respuesta a la pregunta y a evaluar las prestaciones defensivas, ya que Carmona no solo lleva dos porterías a cero, sino que apenas ha tenido trabajo, más allá de un tiro en transición que se quitó de encima con las dos manos. Porque la mejor defensa es tirarse la tarde entera en la otra portería.