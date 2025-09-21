El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Celebración del gol de la Segoviana.

Esta Sego no acepta un 'no' por respuesta

Los de Iñaki Bea ganan a otro recién ascendido con un tanto de Manchón en el minuto 85 tras una fase de asedio sin descanso

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:14

La Gimnástica Segoviana tiene clara su fórmula para sumar puntos: la insistencia más absoluta. Así sometió a una Sarriana que estuvo cuarto de hora poniendo ... velas en Lourdes, pero terminó claudicando en un disparo raso de Samu Manchón que Fernando, el portero de los milagros, ya no pudo repeler tras levantarse del mano a mano que acaba de salvar ante Javi Borrego. Un envío tras otro, un disparo tras otro, un sinfín de córners, despejes de los gallegos que volvían hacia su área como si enfrente tuvieran un frontón. El equivalente futbolístico a ese amigo pesado que acaba imponiendo el plan del sábado, aunque sea por no oírle. Tres puntos para seguir a dos del Ávila y los filiales del Deportivo y del Oviedo, que solo saben ganar.

