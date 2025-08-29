Segovia despide el tórrido agosto por debajo de los 30 grados y la rebeca al hombro

Segovia dirá adiós a uno de los meses de agosto más calurosos que se recuerdan con un giro inesperado en el termómetro. Después de haber ... dejado temperaturas abrasadoras que llegaron a alcanzar los 38 grados a mediados de mes, agosto se despide con un ambiente fresco, más propio de finales de septiembre, por debajo de los 30 grados centígrados y la rebeca al hombro por si acaso. La mínima de ayer marcó 12 grados y la máxima no alcanzó los 22 grados (en 21,8 grados se quedó). Un «fresquito» inusual que por la mañana obligó a no pocos a desempolvar chaquetas antes de echarse a la calle.

La ola de calor batió récords históricos. Durante dos semanas, los segovianos buscaron refugio en la sombra del Acueducto, las piscinas y los ventiladores, mientras las autoridades emitían alertas por calor extremo. Sin embargo, la llegada de una masa de aire fresco desde el Atlántico ha transformado el panorama y regalado a la ciudad un respiro que ha sido recibido con alivio y cierta incredulidad. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el fin de semana mantendrá esta tónica de temperaturas moderadas y cielos despejados, sin probabilidad de precipitaciones. Para hoy, viernes, se espera una máxima de 25 grados y una mínima de 11, con mañanas frescas que invitarán a abrigarse y tardes soleadas ideales para pasear. Mañana sábado, el mercurio subirá ligeramente, alcanzando los 28 grados de máxima y los 14 de mínima. Las temperaturas permanecerán estables el domingo, con una máxima de 26 grados y una mínima de 13.

Y así se marchará un agosto que permanecerá en la memoria colectiva como un mes de contrastes: la ola de calor arrojó noches tropicales en las que conciliar el sueño era poco menos que una quimera, y el final de mes ha traído una sensación térmica propia de finales de septiembre o principios de octubre. La altitud de Segovia, a 1.002 metros sobre el nivel del mar, y su clima mediterráneo continental siempre han propiciado variaciones térmicas, pero este año han sido especialmente marcadas. Según la AEMET, las temperaturas de estos días son las más bajas desde 2018 para el mes estival por excelencia. En cualquier caso, un alivio tras los picos extremos de semanas anteriores.

Aunque la ciudad ha estado muy concurrida de turistas las últimas semanas, el descenso de las temperaturas parece haber favorecido la llegada de más visitantes. Se está mejor en las calles y eso ayuda. Para quienes planean visitar Segovia este fin de semana, la recomendación es clara: ropa ligera para las horas centrales del día y una chaqueta o rebeca para las mañanas y las noches, porque ese «fresquito» del que todos hablan hará de las suyas. Las gafas de sol y el protector solar siguen siendo imprescindibles: la radiación ultravioleta permanece alta pese a la moderación que han experimentado las temperaturas. Los paseos por el cinturón verde de la ciudad o por la sierra o una visita a los jardines de La Granja son planes ideales para sacar partido de tiempo tan bonancible.