Varias mujeres pasean por la Calle Real con ropa de entretiempo, ayer.

Varias mujeres pasean por la Calle Real con ropa de entretiempo, ayer. Antonio Tanarro

Segovia despide el tórrido agosto por debajo de los 30 grados y la rebeca al hombro

El fin de semana mantendrá la tónica de temperaturas moderadas y cielos despejados, sin probabilidad de precipitaciones

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:02

Segovia dirá adiós a uno de los meses de agosto más calurosos que se recuerdan con un giro inesperado en el termómetro. Después de haber ... dejado temperaturas abrasadoras que llegaron a alcanzar los 38 grados a mediados de mes, agosto se despide con un ambiente fresco, más propio de finales de septiembre, por debajo de los 30 grados centígrados y la rebeca al hombro por si acaso. La mínima de ayer marcó 12 grados y la máxima no alcanzó los 22 grados (en 21,8 grados se quedó). Un «fresquito» inusual que por la mañana obligó a no pocos a desempolvar chaquetas antes de echarse a la calle.

