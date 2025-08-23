El 90% de los hogares segovianos carece de aparatos de aire acondicionado

El clima benévolo de Segovia durante el verano, con días cálidos pero noche frescas, siempre se ha constituido como un atractivo para multitud de personas ... que desean alejarse del bochorno de grandes ciudades durante las jornadas más tórridas. Hasta ahora, los segovianos eran capaces de enfrentar el periodo estival tan solo con el apoyo de un simple ventilador o la apertura de ventanas durante la madrugada. Todo ha cambiado en los últimos años, ya que la extensión de las olas de calor y la búsqueda de un mayor confort térmico ha llevado a algunos habitantes a optar por la instalación de sistemas de refrigeración. Sin embargo, la provincia permanece a la cola en el ranking nacional, pues tan solo una de cada diez viviendas cuenta con aire acondicionado. Es una dotación compartida por los hogares con rentas más elevadas.

Una gran parte de las casas segovianas no están preparadas para afrontar temperaturas máximas extremas, como son las que se han sucedido en las últimas semanas por una de las olas de calor más largas desde que se tienen registros en Segovia. Han sido quince días en los que el mercurio de los termómetros ha rebasado los 30 grados de forma general en grandes áreas de la provincia. Es un fenómeno que ha agravado el malestar y la incomodidad entre los habitantes, pero sobre todo entre los residentes en más de 10.000 viviendas que cuentan con algún problema de aislamiento, ya sea por los materiales empleados para su construcción o la conservación de los edificios, entre otros motivos.

Esto significa que el 15% de los inmuebles censados en Segovia que se usan para residencia habitual -están excluidos las propiedades de segundos residentes y alojamientos turísticos- tienen serios problemas para combatir las altas temperaturas durante el verano. La vulnerabilidad se hace más patente entre aquellos que residen en pisos más antiguos o, por su parte, entre los que perciben menos ingresos al cabo del año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.300 euros es el coste medio de la instalación de aparatos de aire acondicionado en una vivienda en Segovia.

Hay diferentes maneras de sobrevivir al bochorno estival. Por un lado, por medio del uso intensivo de ventiladores, que es el método más habitual entre los españoles para enfrentar el calor, según una encuesta publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad. El 70% de la población se ha dotado también de toldos o persianas para regular la temperatura, mientras que el 55% se sirve de sistemas de refrigeración. Es un porcentaje muy superior al que presenta la provincia, que se sitúa a la cola en la clasificación nacional, pues apenas el 9% de los segovianos tiene instalado en su hogar aire acondicionado. Aun así, queda por encima de otros trece territorios, distribuidos principalmente por el norte peninsular.

Este umbral fluctúa en gran medida si se analizan las características concretas de los usuarios de estos equipamientos de climatización en Segovia. La demanda de este método de refrigeración está en auge. Así lo perciben los negocios presentes en el sector, a pesar del destacado contraste térmico del que disfruta Segovia, ya que en pleno julio o agosto se pueden registrar temperaturas mínimas muy bajas en comparación con otras provincias.

Mayor demanda

Si bien es cierto que muchos consumidores rechazan en un primer momento efectuar la compra de estos dispositivos porque «tan solo son unos días» y las noches en la provincia son «muy frescas», algunos finalmente deciden acudir a una tienda ante la desesperación por la imposibilidad de dormir debido al calor. Tan solo en lo que va de agosto se han superado las doce noches tropicales, que son aquellas en las que el mercurio del termómetro no logra bajar de los 20 grados, lo que dificulta el descanso.

Por este motivo, las ventas se disparan en las jornadas más sofocantes, que cada vez llegan con más antelación. Por ejemplo, el 29 de mayo fue el primer día de este año en el que se superaron los 30 grados. El pleno tiempo estival se adelantó todavía más en 2006, 2012, 2015, 2017 y 2022. En este sentido, hay ciudadanos que han apostado por acometer la inversión cuanto antes para garantizar su comodidad en el futuro, especialmente durante las olas de calor.

El visor de escenarios del cambio climático, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, permite conocer diversas proyecciones. Una de ellas, que ofrece el escenario más perverso, tiene como referencia el año 2100 y advierte sobre la extensión de las olas de calor. Estos análisis calculan que los días de bochorno se alargarán hasta alcanzar una duración media de quince días.

Los vendedores de aparatos de climatización notan la incertidumbre resultante de estas conclusiones. Los principales clientes de sus tiendas son los vecinos de grandes bloques de pisos -de enter dos y nueve viviendas- situados en la capital segoviana. Más del 11% de los inmuebles que forman parte de esta tipología cuentan con sistema de refrigeración. La proporción cae al 9% en el caso de edificios residenciales con más de diez casas, a pesar de que son los que tienen más problemas de aislamiento, de acuerdo con el INE; y al 8,6% si se trata de viviendas unifamiliares.

Edificios nuevos

Hay una mayor disparidad si el parámetro que se somete a examen es la antigüedad. Más de la mitad de los dispositivos de aire acondicionado censados en Segovia han sido instalados en inmuebles construidos a partir de 1990. Tan solo el 5% de los hogares que han cumplido 50 años o más desde su construcción cuentan con climatización para combatir el calor. Pero la brecha más importante tiene que ver con el rango de ingresos, ya que el importante desembolso que supone la adquisición de un sistema de climatización hace desistir a muchos interesados. El coste medio de estas instalaciones para una vivienda es de 2.300 euros, ya que actualmente oscilan entre los 800 y 5.000 euros.

No sorprende, por tanto, que tan solo el 4,2% de las familias que viven con menos de 1.000 euros netos al mes dispongan de este electrodoméstico. Al contrario, uno de cada diez hogares con más de 3.000 euros de ingresos disponen de uno o más sistemas de refrigeración. El aire acondicionado es un elemento que llega a determinar la pobreza energética que afrontan algunos núcleos residenciales. Casi la mitad de los aparatos instalados en Segovia en los últimos años están presentes en viviendas donde sus miembros ganan más de 2.000 euros netos mensuales.

Casi la mitad de los sistemas de refrigeración censados en Segovia están en viviendas que ingresan más de 2.000 euros netos al mes

No es una brecha tan amplia como la que registran otras provincias. En el caso de Valladolid, el porcentaje de casas que disponen de sistemas de refrigeración se triplica en los hogares con rentas más elevadas. Cuanto más dinero, más aire acondicionado. La distancia se acorta ligeramente en Sevilla, donde de forma general el 80% de las viviendas cuenta con climatización para enfrentar el calor sin importar los ingresos de los hogares.

Segovia escala posiciones si se analiza la proporción de viviendas que cuentan con calefacción. Es el segundo territorio de todo el país, solo por detrás de Álava, donde los sistemas que permiten combatir el frío tienen más presencia. El 98,1% de los inmuebles que están repartidos por la provincia cuenta con este equipamiento, lo que tiene repercusión directa en el consumo. Es uno de los puntos del mapa nacional que menor temperatura media registra a lo largo del invierno y, en consecuencia, que más demanda energética anota al cabo del año.