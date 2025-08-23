El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aparatos de aire acondicionado instalados en una fachada de la ciudad Segovia. Óscar Costa

El 90% de los hogares segovianos carece de aparatos de aire acondicionado

El porcentaje de familias con rentas altas que disponen de refrigeración duplica al de los hogares más humildes

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:26

El clima benévolo de Segovia durante el verano, con días cálidos pero noche frescas, siempre se ha constituido como un atractivo para multitud de personas ... que desean alejarse del bochorno de grandes ciudades durante las jornadas más tórridas. Hasta ahora, los segovianos eran capaces de enfrentar el periodo estival tan solo con el apoyo de un simple ventilador o la apertura de ventanas durante la madrugada. Todo ha cambiado en los últimos años, ya que la extensión de las olas de calor y la búsqueda de un mayor confort térmico ha llevado a algunos habitantes a optar por la instalación de sistemas de refrigeración. Sin embargo, la provincia permanece a la cola en el ranking nacional, pues tan solo una de cada diez viviendas cuenta con aire acondicionado. Es una dotación compartida por los hogares con rentas más elevadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Valladolid un irundarra cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  3. 3

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  4. 4

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  5. 5

    Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan
  6. 6

    Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante
  7. 7 Listado de todos los pueblos de Castilla y León afectados por los incendios
  8. 8 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  9. 9 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  10. 10 Nuevo pellizco de la ONCE en un pueblo de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El 90% de los hogares segovianos carece de aparatos de aire acondicionado

El 90% de los hogares segovianos carece de aparatos de aire acondicionado