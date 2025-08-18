El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Venta de helados en la heladería Farggi, en el Azoguejo. Antonio de Torre
Segovia

El calor y el éxodo veraniego a los pueblos hacen mella en el comercio

Numerosos establecimientos reducen el horario o cierran unos días por descanso en los meses estivales

Manuel Pacheco

Manuel Pacheco

Segovia

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:42

Las tardes sofocantes que se han vivido en Segovia durante las últimas semanas animan a quienes permanecen en la ciudad a quedarse en casa ... o refrescarse en las piscinas. Exceptuando las zonas más turísticas, suele verse a poca gente paseando por las calles comerciales del centro de la ciudad para evitar las temperaturas que estos días han superado los 35 grados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  2. 2

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  3. 3 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  4. 4 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  5. 5

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  6. 6

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  7. 7 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  8. 8

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  9. 9

    Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid
  10. 10 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El calor y el éxodo veraniego a los pueblos hacen mella en el comercio

El calor y el éxodo veraniego a los pueblos hacen mella en el comercio