Varias personas se refrescan con agua durante una jornada de la ola de calor. Óscar Costa
Segovia

El norte provincial registra en la ola de calor máximas que superan en tres grados al sur

La capital anota la temperatura media más alta del tórrido periodo comprendido entre el 3 y 18 de agosto

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:27

La ola de calor parece un espejismo. A día de hoy, es difícil imaginar que hace tan solo una semana los termómetros se acercaban a ... los 40 grados mientras que ahora apenas logran superar los 30. Los datos provisionales ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman unos valores extremos que han experimentado importantes fluctuaciones según la comarca. Las máximas que se han apuntado en la zona norte de la provincia han superado en hasta tres grados de media a las que se han observado en las áreas más próximas a la sierra. A pesar de ello, Segovia capital es el punto que ha anotado una temperatura media más elevada durante el periodo más tórrido del año, comprendido entre el 3 y 18 de agosto.

