El norte provincial registra en la ola de calor máximas que superan en tres grados al sur

La ola de calor parece un espejismo. A día de hoy, es difícil imaginar que hace tan solo una semana los termómetros se acercaban a ... los 40 grados mientras que ahora apenas logran superar los 30. Los datos provisionales ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman unos valores extremos que han experimentado importantes fluctuaciones según la comarca. Las máximas que se han apuntado en la zona norte de la provincia han superado en hasta tres grados de media a las que se han observado en las áreas más próximas a la sierra. A pesar de ello, Segovia capital es el punto que ha anotado una temperatura media más elevada durante el periodo más tórrido del año, comprendido entre el 3 y 18 de agosto.

Los habitantes en el territorio han pasado mucho calor. No importa la ubicación de sus residencias. El punto de medición situado en la estación de esquí de La Pinilla, a casi 1.800 metros de altitud, confirma la superación del umbral de los 30 grados en al menos seis ocasiones, según el instituto meteorológico. Al contrario, en plena ola de calor, el municipio cuellarano bajó de los diez grados en una jornada, la del pasado 8 de agosto. Un hito que visibiliza uno de los mayores contrastes térmicos que se han producido en lo que va de año al haber una diferencia de más de 30 grados entre el día y la noche.

No ha sido un periodo fácil de sobrellevar. Los segovianos no están acostumbrados a lidiar con unas temperaturas que rebasan con creces los valores habituales. Tan solo hay que echar un vistazo a los parámetros climáticos promedios del observatorio ubicado en Segovia capital para dar cuenta de una anomalía histórica. La temperatura media para un mes de agosto ronda los 22 grados, mientras que el balance de la ola de calor arroja una cifra mucho más elevada, de 28 grados.

Esto significa que la capital segoviana ha vivido una buena parte del mes de agosto por encima de los 30 grados. Está seguida por Migueláñez, con 27,5 grados de temperatura media; por Aldeanueva de la Serrezuela, con 27,3; y por Pedraza, con 26,8. El resto de estaciones que se distribuyen por el territorio quedan por debajo de este límite de temperatura, siendo las situadas en La Pinilla y Fresno de Cantespino las que han observado unos valores promedio inferiores, con 22,9 y 24,9 grados, respectivamente. San Rafael y Cuéllar han rondado los 25 grados.

40 grados

El municipio cuellarano es el que lidera el ranking de calor provincial, ya que la media de sus máximas fue de 37,8 grados. El punto de medición situado en la villa de Tierra de Pinares es la que ha rebasado en más ocasiones los 40 grados -cuatro días-, seguida únicamente de Fresno de Cantespino, con una jornada.

La torridez se ha adueñado de todo el territorio durante quince días. No obstante, la zona sur ha disfrutado de temperaturas más frescas que la comarca norte. Las máximas arrojan un promedio tres grados superior en esta última área provincial respecto al entorno de la sierra, y algo parecido sucede con las temperaturas medias. Mientras que los puntos de medición más cercanos a la sierra han anotado 25,7 grados, los que están en el norte han apuntado 26,2.

La única excepción son las temperaturas mínimas, ya que han sido más bajas en plena meseta -principalmente por las caídas que ha experimentado el mercurio de los termómetros en Cuéllar, con valores mucho más bajos que La Pinilla- en comparación con la sierra, debido a los altos valores que publica el observatorio de la ciudad.