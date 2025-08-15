Los últimos días de la ola de calor dejarán máximas de hasta 40 grados en la provincia

Quique Yuste Segovia Viernes, 15 de agosto 2025, 08:03 Comenta Compartir

La ola de calor que desde hace más de una semana azota buena parte del país ha dado pequeños respiros durante las últimas jornadas, con días claramente por encima de los 30 grados y noches que no han bajado de los 20 pero que no han sido tan extremos como el pasado fin de semana. Pese al calor de las últimas horas, no se ha llegado a los registros alcanzados este mismo mes de agosto, cuando el mercurio se acostumbró en la capital segoviana a sobrepasar los 37 grados y no bajar de los 27. Pero la despedida definitiva de la ola de calor de la provincia de Segovia amenaza con ser por todo lo alto. Para el puente que comienza hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta amarilla por altas temperaturas, tanto en la zona de la sierra como en la meseta segoviana. En algunos puntos de la provincia, como en Coca, se puede alcanzar los 40 grados.

Los lugares más frescos para pasar este puente serán los más próximos a la sierra de Guadarrama. Pero eso no significa que en zonas de montaña será posible escapar del calor. En el Real Sitio de San Ildefonso, a las puertas de sus fiestas patronales, llegarán hoy a los 34 grados, registro que incluso se superará el sábado y el domingo con máximas previstas de 35. Es probable que incluso en plenas faldas de la sierra de Guadarrama no sea necesario este fin de semana una sudadera por la noche. La Aemet no prevé que el mercurio baje de los 19 grados hasta el próximo lunes.

La previsión es similar en Segovia capital, aunque al estar a menos altura y más alejada de la sierra el calor será mayor. Las madrugadas serán tropicales –por encima de los 20 grados– hasta la próxima semana y las máximas oscilarán entre los 35 y los 37 grados hasta el lunes. El peor día, como en el resto de la provincia, se espera que sea este sábado. Su previsión es muy parecida a la que se espera en puntos del nordeste de la provincia como Riaza o Ayllón.

Una de las localidades que pasará más calor será Coca. Las previsiones meteorológicas estiman que la villa segoviana pasará todo el puente con máximas de entre 39 y 40 grados, mientras que el lunes darán un ligero respiro y serán 'solo' de 37. La buena noticia para los caucenses es que aunque las horas centrales del día serán sofocantes, las madrugadas serán algo más frescas que en otros puntos de la provincia. De hecho, se espera que el sábado el mercurio descienda hasta los 18 grados. En Cuéllar, la amplitud térmica puede ser de hasta 24 grados, pasando en apenas doce horas de alcanzar máximas de 39 a mínimas de apenas 15.

Como julio

El final definitivo de la ola de calor llegará el próximo martes. El lunes ya se podrá apreciar una suave bajada de las temperaturas, aunque seguirá siendo una jornada sofocante con máximas asentadas en el entorno de los 35 grados en toda la provincia de Segovia. El verdadero cambio llegará el martes. Según la Aemet, será el primer día desde el pasado 29 de julio en el que la capital no sobrepasará la barrera de los 30 grados, quedándose en 29. Las mínimas, por su parte, bajarán hasta los 17, registros que tampoco se disfrutan en la ciudad desde finales de julio.

El respiro será aún mayor el miércoles 20 de agosto, cuando las temperaturas seguirán bajando con mínimas en la capital segoviana de 14 grados a primera hora de la mañana. Las previsiones –aún poco fiables– auguran que como poco hasta el próximo fin de semana no se volverían a superar los 30 grados en Segovia.

De este modo, agosto apunta a repetir la fórmula del pasado julio, un mes que fue más cálido de lo habitual durante su primera quincena pero que suavizó sus temperaturas en sus dos últimas semanas. Por el momento, en la primera quincena de agosto la temperatura media en Segovia capital es de 27,8 grados, seis más que el promedio de la segunda mitad del mes de julio. En comparación con los primeros quince días del séptimo mes del año, agosto también resulta claramente más caluroso con una temperatura media superior en tres grados a la registrada en julio.

Agosto de 2024, por su parte, fue tres grados menos caluroso de lo que está siendo en 2025. Si la comparación se hace tan solo de los primeros catorce días del mes, agosto de 2025 es un grado y medio más cálido que el del año pasado.

