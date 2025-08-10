Segovia registra sus tres días más calurosos de los dos últimos años El termómetro, que apenas baja de los 20 grados a primera hora de la mañana, supera los 37 por la tarde

Quique Yuste Segovia Domingo, 10 de agosto 2025, 09:41 Comenta Compartir

La ciudad de Segovia llega al ecuador de la ola de calor tras superar por primera vez en dos años los 37 grados de temperatura y con varias noches consecutivas en las que el termómetro no ha bajado de los 20. Y lo que queda. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en un primer momento fijaban para hoy el final de este episodio de calor extremo, apuntan que no será hasta finales de la próxima semana cuando el mercurio dará un ligero respiro con mínimas que facilitarán el descanso por las noches. Hasta entones, todavía quedan al menos cuatro jornadas más con temperaturas por encima de los 35 grados en las horas centrales del días y madrugadas tropicales. De hecho, hasta el martes no se espera que en la capital segoviana se baje de los 22 grados.

Los registros de la Aemet en su estación de Segovia muestran que tanto el jueves, como el viernes y el sábado el mercurio superó los 37 grados. Es la primera vez que sucede en 2025, ya que durante la anterior ola de calor –en la primera quincena de julio– no se llegaron a alcanzar temperaturas tan altas. Tampoco ocurrió en todo 2024, tras un verano en que su máxima se quedó en 36,9 grados, precisamente el 9 de agosto de hace un año. Hay que remontarse al verano de 2023 para encontrar registros iguales o similares. Hace dos años, agosto también fue un mes en el que se anotaron tres días por encima de los 37 grados, una estadística que puede superarse si entre hoy y el jueves el mercurio vuelve a dispararse. Sin embargo, las previsiones de la Aemet fijan las máximas para hoy y para el martes en 'tan solo' 36 grados. Menos probable aún, según las previsiones meteorológicas, es que se llegue a alcanzar el récord del 9 de agosto de 2023, cuando la estación de Segovia llegó a anotar una temperatura de 38,4 grados.

Ampliar Los bancos del Azoguejo, llenos durante las noches. Óscar Costa

Aunque acercarse a los 40 grados es algo muy improbable en la capital segoviana en lo que queda de ola de calor, no es descartable en otros puntos de la provincia. Es el caso de la villa de Coca, donde la Aemet estima que las temperaturas llegarán a los 39 grados hoy, el lunes y el martes.

Lluvia el martes

A lo largo de los próximos días se repetirán, por lo tanto, imágenes de las últimas horas en Segovia, como calles desiertas en las horas centrales y de más calor, los paraguas utilizados como sombrillas para protegerse del sol o esperas junto a las fuentes públicas para poder dar un trago de agua y refrescarse. El calor, que no da un respiro cuando se pone el sol, también deja calles con más gente de la habitual durante las madrugadas.

Para este domingo, en Segovia capital se esperan máximas de 36 grados y mínimas que no bajarán de los 22. Casi idéntico escenario se prevé para la jornada de mañana, con una leve bajada de las máximas. Para el martes no se esperan grandes cambios, con mínimas de 21 y máximas de 36, aunque en la segunda mitad del día existe un 60% de probabilidad de precipitaciones que ayudarían a refrescar el ambiente. El miércoles sí que se observa un ligero respiro, con máximas que no superarán los 32 grados pero que llegarán hasta los 34 el jueves. Para el viernes las mínimas bajarán hasta los 18.

Temas

Segovia

Comenta Reporta un error