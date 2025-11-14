El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Policía Local y Nacional, junto a los aficionados del Real Ávila antes del partido ante la Segoviana. Óscar Costa

La Sego desconoce quiénes causaron los disturbios previos al partido frente al Ávila

Condena los hechos pero afirma que ocurrieron fuera del estadio de La Albuera y que no tiene constancia de la identidad de los autores

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:55

La Gimnástica Segoviana condena la trifulca ocurrida el pasado mes de octubre antes del Clásico de Castilla que se ha saldado con seis detenidos ... y más de una treintena de identificados y sancionados. Sin embargo, la junta directiva del club azulgrana descarta, por el momento, tomar medida alguna con los aficionados del club que estuvieron involucrados en la disputa con los seguidores del Real Ávila.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

