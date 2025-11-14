La Sego desconoce quiénes causaron los disturbios previos al partido frente al Ávila

La Gimnástica Segoviana condena la trifulca ocurrida el pasado mes de octubre antes del Clásico de Castilla que se ha saldado con seis detenidos ... y más de una treintena de identificados y sancionados. Sin embargo, la junta directiva del club azulgrana descarta, por el momento, tomar medida alguna con los aficionados del club que estuvieron involucrados en la disputa con los seguidores del Real Ávila.

En primer lugar, porque de manera oficial no tiene constancia de quienes son las personas que fueron detenidas el pasado 5 de noviembre –varias semanas después de los hechos– ni las que fueron identificadas por la Policía Nacional. Por ello, desconoce si son socios del club o si tienen alguna otra vinculación con la entidad azulgrana.

Pero ese no es el único motivo. Además, la junta directiva recuerda que los hechos investigados por la Policía Nacional que se saldaron con las detenciones e identificaciones de varios aficionados ocurrieron fuera del estadio municipal de La Albuera, motivo por el cual entiende que tiene poco margen de maniobra. No obstante, se mantiene a la espera de posibles comunicaciones por parte de la Policía Nacional.

Mientras tanto, algunos de los identificados no ocultan su estupefacción por las multas recibidas al negar su implicación en los hechos investigados por la Policía Nacional. En el comunicado difundido por la Subdelegación del Gobierno en Segovia se señala que «un grupo de hinchas locales vinculados al grupo ultra 'Segovirras' protagonizó una agresión con botellas y otros objetos contundentes contra aficionados del equipo visitante». Sin embargo, en el mismo comunicado precisa que las seis detenciones que se han producido hasta el momento son por desórdenes públicos.

Fuentes consultadas por El Norte de Castilla explican que no se les atribuyen más delitos, como el de riña tumultuaria –habitual cuando se producen peleas entre ultras de varios equipos–, ya que los aficionados del Real Ávila que se encontraban en la zona huyeron del lugar sin confrontar físicamente con los agresores.