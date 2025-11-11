Detenidos seis aficionados vinculados a 'Segovirras' por agredir con botellas y objetos a seguidores del Ávila Hay 36 aficionados identificados y propuestos para sanción por su participación en los hechos previos al partido entre la Segoviana y el equipo abulense

Policía Nacional vigila la llegada de aficionados antes del partido entre la Segoviana y el Real Ávila.

El Norte Segovia Martes, 11 de noviembre 2025, 13:23 | Actualizado 13:32h.

La Policía Nacional, a través de la Brigada Provincial de Información de Segovia, ha llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de seis personas por su presunta participación en un delito de desórdenes públicos en las horas previas del encuentro disputado en La Albuera por la Gimnástica Segoviana y el Real Ávila.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, los hechos tuvieron lugar el domingo 19 de octubre, en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo del encuentro de fútbol correspondiente al conocido como Clásico de Castilla.

Aproximadamente a las 15:00 horas, tres horas antes del inicio del partido, un grupo de hinchas locales vinculados al grupo ultra 'Segovirras' protagonizó una agresión con botellas y otros objetos contundentes contra aficionados del equipo visitante que se encontraban en las inmediaciones de la calle Tercios Segovianos, en el barrio de La Albuera. El día de la agresión, tal y como confirmó en su momentó la Subdelegación, tan solo produjo la detención de un aficionado de la Segoviana.

Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento, los agentes de la Brigada Provincial de Información lograron identificar a varios de los implicados, procediendo posteriormente a su detención el 5 de noviembre -diecisiete días después del encuentro- y puesta a disposición judicial. Las gestiones continúan para identificar al resto de los participantes en los hechos.

Asimismo, los seis detenidos fueron propuestos para sanción administrativa por una posible infracción de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, confeccionándose las correspondientes actas, que han sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

Además, por parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se propuso para sanción a otros 36 aficionados por la citada Ley 16/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. De los hechos entiende el Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia.