Postigo celebra el triunfo de la Segoviana ante el Real Ávila. Óscar Costa

La Sego descubre a Postigo y ocupa el trono de Castilla

El segoviano se sobrepone a sus 19 años a un drama personal y su equipo, de menos a más, resuelve el primer derbi oficial ante el Ávila desde 2020 con una acción individual de Alex Castro

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:31

Comenta

Más que un partido, por mucho que fuera el Clásico de Castilla, la Sego ganó este domingo a un soldado. Alejandro Postigo se estrenó como ... portero del primer equipo en partido oficial. Y eso, a sus 19 años, no fue lo más importante que tenía ayer en la cabeza. Se sobrepuso a un drama familiar y dijo al club que sí, que jugaba, que podían contar con él. A fin de cuentas, uno no debuta cuando quiere, sino cuando puede. Demostró mucho más que su portería a cero en un partido con aroma a 'play-off' ante un rival directo como el Real Ávila, que visitaba La Albuera cinco años después. La cuarta victoria en cuatro citas como local permite a los azulgranas cazarles con 14 puntos en tercera posición y recortar dos al líder, el Deportivo Fabril, que encabeza la tabla con 19 tras poner fin a su inicio perfecto.

