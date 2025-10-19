El árbitro recoge en el acta el lanzamiento de papel higiénico en La Albuera

Pablo Gargantilla Fernández, árbitro del partido que este domingo ha enfrentado a la Gimnástica Segoviana y al Real Ávila en el estadio municipal de La Albuera ... , ha recogido en su acta como incidencias el lanzamiento de cientos de rollos de papel higiénico al terreno de juego antes del inicio del Clásico de Castilla.

En concreto, el colegiado afirma que «antes de comenzar el partido se lanzaron desde la grada de preferencia, donde se encontraba en su gran mayoría aficionados del equipo local, un centenar de rollos de papel higiénico al terreno de juego, que tuvo que ser retirado por personal del clubl local y jugadores de ambos equipos». En el acta, el árbitro añade que el encuentro comenzó con cuatro minutos de retraso por este motivo.

El lanzamiento de rollos de papel higiénico durante la salida de los equipos ha sido una iniciativa del club gimnástico y de una de las peñas de la Segoviana para tratar de dar más colorido a los prolegómenos del Clásico de Castilla ante el Real Ávila.

Una vez recogido en el acta del árbitro, será el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol el organismo encargado de determinar si hay algún tipo de sanción económica para la Gimnástica Segoviana por lanzar objetos al terreno de juego.