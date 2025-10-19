El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lanzamiento de rollos de papel higiénico al terreno de juego antes del inicio del partido. Óscar Costa

El árbitro recoge en el acta el lanzamiento de papel higiénico en La Albuera

El partido entre la Segoviana y el Real Ávila comenzó con cuatro minutos de retraso por este motivo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:40

Pablo Gargantilla Fernández, árbitro del partido que este domingo ha enfrentado a la Gimnástica Segoviana y al Real Ávila en el estadio municipal de La Albuera ... , ha recogido en su acta como incidencias el lanzamiento de cientos de rollos de papel higiénico al terreno de juego antes del inicio del Clásico de Castilla.

