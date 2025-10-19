La Albuera vuelve a quedarse pequeña 2.897 espectadores llenaron el estadio segoviano para presenciar el Clásico de Castilla en un partido con gran ambiente en las gradas

Casi 2.900 espectadores llenaron el estadio municipal de La Albuera para presenciar el primer Clásico de Castilla en partido oficial en un lustro. El estadio segoviano estrenó sus nuevas gradas supletorias, desde las que cerca de 400 aficionados abulenses animaron al conjunto encarnado durante todo el encuentro.

El choque se desarrolló con un gran ambiente en las gradas y con varios momentos de insultos entre aficiones que apenas ensombrecieron uno de los partidos con más aroma del fútbol castellano y leonés.

Un amplio despliegue de la Policía Nacional estuvo pendiente antes, durante y después del partido de evitar posibles incidentes entre las aficiones de la Gimnástica Segoviana y el Real Ávila. Al finalizar el choque, y mientras esperaban su turno para poder salir del estadio, los aficionados visitantes ovacionaron a Manu Olmedilla mientras el capitán gimnástico realizaba carreras de un lado a otro del campo tras no disputar un solo minuto en el Clásico de Castilla.