Los mejores de la Segoviana en la victoria ante el Real Ávila

La Gimnástica Segoviana sigue implacable como local tras vencer por 1-0 al Real Ávila en el Clásico de Castilla. Los azulgranas cuentan por victoria ... sus partidos en La Albuera, donde no han encajado un solo gol en cuatro partidos.

5 Postigo

Era un partido muy difícil para él. Cumplió con nota. Personalidad y cualidades. Hay portero.

3 Iker

Su mejor partido con la camiseta de la Segoviana. Muy bien en defensa. Aportó mucho en ataque.

3 Silva

Otro buen partido como central. Supo tirar de veteranía en los últimos minutos ante el empuje rival.

3 Josín

Apenas se notó su inactividad. Tuvo un par de fallos en salida de balón, pero fue un seguro para la Sego.

3 Rubén

Correcto en defensa y en ataque. Sin apenas fallos y muy solvente con el balón. Buen partido.

2 Fer Llorente

Es el jugador con las ideas más claras de la Sego. Su presencia en el centro del campo da mucho al equipo.

2 René

Menos protagonista que en otros partidos. Algo perdido cuando se descolgó al área rival.

2 Juanma

Lo intentó siempre que pudo aunque no estuvo muy acertado. Falló una ocasión muy clara en la primera parte.

2 Marc Tenas

Ayudó mucho al equipo entre líneas, pero no tuvo demasiadas oportunidades cerca del área rival.

2 Javi Borrego

Algo mejor que en los últimos partidos, aunque sigue lejos de su mejor nivel. Puede dar mucho más.

4 Álex Castro

Pudo fabricarse una única ocasión de gol y fue capaz de materializarla. Un gol que vale mucho.

Los cambios

2 Pau Miguélez

Dejó algunos destellos de calidad. Pidió siempre la pelota y no se escondió.

2 Diego Campo

Su asociación con Fer Llorente permitió a la Sego tener un mayor control.

2 Ivo

Destacó más sin balón que en ataque, ayudando en la presión en campo contrario al equipo abulense.

- Rodrigo Ibañes

Reforzó el centro del campo y ayudó a la Sego a cerrar huecos en el tramo final.