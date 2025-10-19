Los mejores de la Segoviana en la victoria ante el Real Ávila
Vota la actuación de cada uno de los jugadores azulgranas
Segovia
Domingo, 19 de octubre 2025, 22:25
La Gimnástica Segoviana sigue implacable como local tras vencer por 1-0 al Real Ávila en el Clásico de Castilla. Los azulgranas cuentan por victoria ... sus partidos en La Albuera, donde no han encajado un solo gol en cuatro partidos.
A continuación, la puntuación (del 1 al 5) de cada uno de los jugadores. Deja tu voto.
-
5
Postigo
Era un partido muy difícil para él. Cumplió con nota. Personalidad y cualidades. Hay portero.
-
3
Iker
Su mejor partido con la camiseta de la Segoviana. Muy bien en defensa. Aportó mucho en ataque.
-
3
Silva
Otro buen partido como central. Supo tirar de veteranía en los últimos minutos ante el empuje rival.
-
3
Josín
Apenas se notó su inactividad. Tuvo un par de fallos en salida de balón, pero fue un seguro para la Sego.
-
3
Rubén
Correcto en defensa y en ataque. Sin apenas fallos y muy solvente con el balón. Buen partido.
-
2
Fer Llorente
Es el jugador con las ideas más claras de la Sego. Su presencia en el centro del campo da mucho al equipo.
-
2
René
Menos protagonista que en otros partidos. Algo perdido cuando se descolgó al área rival.
-
2
Juanma
Lo intentó siempre que pudo aunque no estuvo muy acertado. Falló una ocasión muy clara en la primera parte.
-
2
Marc Tenas
Ayudó mucho al equipo entre líneas, pero no tuvo demasiadas oportunidades cerca del área rival.
-
2
Javi Borrego
Algo mejor que en los últimos partidos, aunque sigue lejos de su mejor nivel. Puede dar mucho más.
-
4
Álex Castro
Pudo fabricarse una única ocasión de gol y fue capaz de materializarla. Un gol que vale mucho.
Los cambios
-
2
Pau Miguélez
Dejó algunos destellos de calidad. Pidió siempre la pelota y no se escondió.
-
2
Diego Campo
Su asociación con Fer Llorente permitió a la Sego tener un mayor control.
-
2
Ivo
Destacó más sin balón que en ataque, ayudando en la presión en campo contrario al equipo abulense.
-
-
Rodrigo Ibañes
Reforzó el centro del campo y ayudó a la Sego a cerrar huecos en el tramo final.
