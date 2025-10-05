El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El 'pichichi' René desatasca otra tarde tensa en La Albuera

La Sego suma tres puntos claves para seguir el ritmo del tren de cabeza gracias a un zurdazo de su polivalente medio

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:14

René, alguien que llegó a la Gimnástica Segoviana como central, es tras cinco jornadas de liga su 'pichichi'. Una anécdota que demuestra su rol protagonista: ... desde que descorchara la temporada con su tanto ante el Sámano al que abrió la lata ayer ante el Coruxo, un ejemplo al despliegue de un mediocentro que está en todos los lados, también en el punto de penalti para embocar con paciencia el 1-0 que derribaba la muralla del Coruxo a cuarto de hora del final. Tres puntos necesarios para seguir cuartos, a cinco del líder, un Deportivo Fabril que sigue ganándolo todo.

