El 'pichichi' René desatasca otra tarde tensa en La Albuera

René, alguien que llegó a la Gimnástica Segoviana como central, es tras cinco jornadas de liga su 'pichichi'. Una anécdota que demuestra su rol protagonista: ... desde que descorchara la temporada con su tanto ante el Sámano al que abrió la lata ayer ante el Coruxo, un ejemplo al despliegue de un mediocentro que está en todos los lados, también en el punto de penalti para embocar con paciencia el 1-0 que derribaba la muralla del Coruxo a cuarto de hora del final. Tres puntos necesarios para seguir cuartos, a cinco del líder, un Deportivo Fabril que sigue ganándolo todo.

Segoviana Carmona, Iker, Silva, Morata, Rubén, Manu, René, Ayán, Javi Borrego, Marc Tenas y Álex Castro. 2 - 0 Coruxo Ruiz Díaz, Roque, Borja, Bernández, Rares, Matao, Sola, Nacho Fariña, Juan Rodríguez, Xavi Cidre y Hugo Losada. Cambios Segoviana: Fer Llorente por Manu (min. 61), Juanma por Borrego (min. 61), Ivo por Marc Tenas (min. 61), Samu Manchón por Ayán (min. 81) y Rodrigo Ibañes por Álex Castro (min. 89)

Cambios Coruxo: Añón por Sola (min. 63), Dani Rosas por Hugo Losada (min. 63), Javi González po Roque (min. 63), Hugo Rodri por Bernárdez (min. 70) y Santos por Mateo (min. 84)

Goles: 1-0 René (min. 74) y 2-0 Fer Llorente, de penalti (min. 90)

Árbitro: Aitor Barrio Salas (colegio vasco). Amonestó con amarilla a Morata y Castro por la Segoviana y a Roque por el Coruxo.

Otros datos: La Albuera: 1.895 espectadores

A Inaki Bea le faltaban tres titulares, uno por línea: Josep Jaume en el central, Diego Campo en el medio y Miguélez en ataque. Así las cosas, la construcción del once fue, a fin de cuentas, una decisión sencilla. Silva, acreditado en el central tras 90 minutos en Soria, y el 4-4-2 de rigor, con Tenas y Castro en punta; Ayán, que ya tiene la banda derecha a su nombre, y Borrego por la izquierda. Una apuesta por el dominio territorial, por más que el Coruxo protagonizara los primeros acercamientos con un par de disparos desde la corona del área sin mordiente y un tiro que empaló en semifallo Sola, el nueve, tras la cesión de Mateo. Los locales no negociaban la iniciativa y trataban de conseguirla con su presión. El Coruxo, agobiado ante la tesitura de rasear desde su portería, buscaba la verticalidad de las transiciones.

La acumulación de efectivos no daba el éxito a la Segoviana, encallada en el último pase. Siguió la tónica de un equipo que vuelca su ataque por la derecha en la conducción de Ayán y las incorporaciones de Iker Pérez. Sin ese diálogo entre líneas, fue el Coruxo el que provocó el primer aviso real en un desajuste de los centrales que aprovechó sola para conducir con libertad por la frontal y sacarse un latigazo que se marchó a la izquierda de Carmona. Replicó el cuadro local con Tenas engatillando de primeras la asistencia por raso de Ayán, que había usado su desborde para ganar línea de fondo. Lo leyó bien Bernárdez, que llegó a tiempo para bloquear el tiro. Detalles de oficio de un equipo cómodo sin balón, entorpeciendo el ritmo azulgrana con esos pequeños contactos, concediendo faltas lejanas a cambio de que el rival no cogiera ritmo. En una de esas, Tenas obligó a Ruiz a sacar una manopla preventiva por encima de larguero.

Un partido encorsetado y, a la vez, a un tris del abismo. El error de Borja, que falló por alto y propició una contra sencilla. La dirigió Álex Castro, que cumplió las instrucciones del manual y aprovechó los números para dejar a Tenas solo ante el portero. Bien sea porque Ruiz salió rápido o porque el central reaccionó a su error con un buen acelerón, el catalán dio en el muñeco y se quedó sin estrenar su cuenta goleadora como azulgrana. A la siguiente, fue el Coruxo el que dejó en mano a mano a Sola tras un mal pase atrás de Ayán convertido en una contra a la que Losada puso el lazo un instante tarde, con su compañero ya metido en fuera de juego. Era un doble filo peligroso para la Segoviana, que sorprendía con un saque rápido que dejaba a Castro en un mano a mano escorado que volvió a bloquear bien Ruiz y, segundos después, necesitaba un corte contundente de Silva para sofocar otra pérdida de Ayán. El descanso llegó sin sangre en ningún extremo de la lanza.

Para bien o para mal, Ayán no abandonó el protagonismo y volvió de vestuarios con una virguería que dejó en el sitio a Losada. Los precedentes de las victorias ante Sámano y Sarriana, tardes que también se marcharon al intermedio sin goles, daban motivos para la esperanza. Sin embargo, el susto llegó en la otra portería con una salida dubitativa de Carmona, que recordó al público el lance que costó la derrota en Soria siete días atrás en el descuento. Y con una pérdida de Rubén en la salida que Mateo, cada vez más activo por la derecha, perdonó con un tiro demasiado ambicioso que no cogió puerta. Como Rares, cuyo tiro en transición embolsó el portero.

Estaba mejor el Coruxo, así que Bea movió el banquillo. Retiró a Borrego, sin apenas apariciones, por Juanma, y dio un toque más de agresividad al centro del campo cambiando al pivote defensivo, Manu, por Fer Llorente, la vaca sagrada. Parecía un doble cambio, pero se convirtió en triple con la salida segundos después de Ivo por Tenas, sin cambiar en realidad el dibujo, pues el segoviano se sumó más como punta que como enganche. Apenas hicieron falta segundos para que los relevos generasen la mejor ocasión de la tarde, una ruptura por la izquierda de Juanma, que dio le pase de la muerte a Álex Castro en el punto de penalti. Cuando el punta casi a corría a celebrarlo, vio cómo la defensa bloqueaba su alegría, lo mismo que le pasaría a Ivo con el rechace y a René con el tiro posterior desde la frontal. Fue el último susto que superó el Coruxo, que recargó baterías con cuatro cambios para igualar la intensidad del previsible último asalto local.

No hizo falta llegar a sacar los desfibriladores del maletín porque los cambios funcionaron. Fer Llorente, señalado hace dos años por Ramsés Gil como el mejor jugador de la Segunda RFEF, asumió su rol desde el banquillo para marcar diferencias con esos gestos técnicos que ventilan la jugada, convirtiendo defensa en ataque, dando tiempo para el despliegue de las bandas. En esas, Rubén, más adelantado, encontró a Juanma con un pase interior y el extremo creció sobre su buen debut de la semana pasada volviendo a romper a la defensa para repetir la jugada del doble casi y regalar un envío raso al punto de penalti. Era la zona de Castro, que lo amasó, pero fue René quien se adueñó de él y lo embocó con la zurda.

La estrechez del 1-0 mantuvo el suspense, pero el Coruxo no convirtió su acumulación de efectivos en peligro real. Lo pudo cerrar la Sego en una cesión al portero que Manchón estrelló contra la barrera, pero lo finiquitó Llorente desde el punto de penalti, un castigo que forzó Ibañes en su única acción, peleando con fe la contra en un forcejeo hasta que fue derribado. Es difícil conseguir más con menos tiempo. El banquillo también suma.