René, durante el partido de la primera jornada de liga en La Albuera. Antonio Tanarro

René Pérez, el talismán de la Segoviana: tres ascensos a sus 24 años

El polivalente defensa y medio asturiano, que ascendió a la primera con Villaviciosa, Real Oviedo y Almería, es ya uno de los pilares de Iñaki Bea

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:26

La historia de la Gimnástica Segoviana dice que los éxitos cuestan más que en otros sitios, que se consiguen con sangre, sudor y lágrimas. Qué ... mejor medicina para una trayectoria con tintes de maldición que traerse a un jugador talismán como René Pérez, alguien de 24 años con tres ascensos en su mochila. Un asturiano nacido en Colunga, un pequeño paraíso entre la costa y la montaña, curtido en el Lealtad de Villaviciosa, uno de esos lugares de horroroso recuerdo azulgrana. Un ascenso que se perdió con un gol en un descenso eterno. Más allá de la anécdota, el club ha fichado a un futbolista de oficio que precisamente por haber conocido las comodidades de canteras como las del Oviedo o el Almería entiende la dureza del fútbol real que conoció como adolescente y lo convirtió en su insignia. «No soy un jugador típico de cantera, echaba de menos un vestuario veterano». Lo demuestran sus dos partidos como azulgrana en Segunda RFEF, como si no fuera un recién llegado. Por eso no da un balón perdido y tira de físico para correr 11 kilómetros y marcharse vacío, con los gemelos al límite. Un dolor para la Sarriana, que visita hoy La Albuera (18:00 horas).

