Ivo supera el portero rival con una vaselina para hacer el 3-0 de la Segoviana.

Ivo supera el portero rival con una vaselina para hacer el 3-0 de la Segoviana. Antonio Tanarro
Plácido regreso a la vieja realidad para la nueva Segoviana

Los de Iñaki Bea se recomponen a un penalti fallado con los goles de René, Morata e Ivo para tumbar a un recién ascendido, sometido de inicio a fin

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:29

Ni el disgusto de un penalti fallado con 0-0 puso en tela de juicio la superioridad de la Gimnástica Segoviana en su regreso a ... Segunda RFEF ante un recién ascendido. Los primeros trazos del proyecto que dirige Iñaki Bea desde el banquillo mostraron a un equipo luchador y desbordante de talento en tres cuartos de campo, que funcionó con sobriedad incluso el primer día, sin esa compenetración que solo da el tiempo. Bastó para un debut plácido, para asentar con unos buenos 90 minutos de fútbol la esperanza de que los azulgranas compitan de tú a tú en la zona alta, la que ocupa anecdóticamente en un liderato compartido del grupo I con el Deportivo Fabril.

