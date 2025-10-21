Detenido un seguidor de la Segoviana por una pelea con aficionados del Real Ávila

La Policía Nacional de Segovia ha detenido a un hombre por su participación en una pelea entre aficionados de la Gimnástica Segoviana y del Real ... Ávila. Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este domingo, jornada en la que el conjunto gimnástico y el abulense se midieron en el estadio municipal de La Albuera en un partido de liga que acabó con triunfo azulgrana por 1-0.

La pelea entre dos grupos de aficionados de ambos equipos tuvo lugar en las proximidades de un bar del barrio de La Albuera, a cientos de metros del estadio segoviano. El enfrentamiento se produjo sobre las dos de la tarde, es decir, cuatro horas antes del inicio del encuentro.

La Subdelegación del Gobierno en Segovia confirma la detención de un hombre, seguidor de la Gimnástica Segoviana, por unos hechos que se saldaron también con la identificación de alrededor de una quincena de personas de ambos equipos.

Tanto en el estadio como en los alrededores del mismo la presencia de la Policía Nacional fue constante para evitar nuevos incidentes. Se produjeron insultos y cánticos ofensivos durante el encuentro, pero no fueron a mayores. Tras el encuentro, cientos de seguidores del Real Ávila tuvieron que permanecer varios minutos en el interior del estadio municipal de La Albuera antes de que la Policía Nacional procediera a escoltar su salida del estadio segoviano.

El incidente se produjo en el primer Clásico de Castilla -enfrentamiento entre la Gimnástica Segoviana y el Real Ávila- oficial en un lustro. Durante las horas previas al encuentro, la preocupación se instaló en la entidad gimnástica por la compra a través de Internet de alrededor de medio centenar de localidades en las gradas de La Albuera más próximas a la peña Segovirras. Por este motivo, se sospecha que acudieron al estadio segoviano aficionados ultras afines a la peña segoviana procedentes de otras provincias de España.