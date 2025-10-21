El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Policía Local y Nacional acompaña a la afición del Real Ávila durante su llegada al estadio de La Albuera. Óscar Costa

Detenido un seguidor de la Segoviana por una pelea con aficionados del Real Ávila

Alrededor de una quincena de personas fueron identificadas por incidentes en las horas previas al Clásico de Castilla

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 21 de octubre 2025, 09:27

Comenta

La Policía Nacional de Segovia ha detenido a un hombre por su participación en una pelea entre aficionados de la Gimnástica Segoviana y del Real ... Ávila. Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este domingo, jornada en la que el conjunto gimnástico y el abulense se midieron en el estadio municipal de La Albuera en un partido de liga que acabó con triunfo azulgrana por 1-0.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  2. 2 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  3. 3 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  4. 4

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián
  9. 9 Tres investigados por intentar asaltar de madrugada un restaurante de Fuensaldaña
  10. 10 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido un seguidor de la Segoviana por una pelea con aficionados del Real Ávila

Detenido un seguidor de la Segoviana por una pelea con aficionados del Real Ávila